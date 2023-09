Unter den 50 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt befinden sich erwartungsgemäß viele prominente Namen: Apple, Microsoft, Alphabet, Meta sowie Amazon und Tesla. Grundlage für das Ranking sind Daten von Mitte August. Das Datenportal "Visual Capitalist" hat die Top 50 der wertvollsten Unternehmen der Welt in einer Grafik so aufbereitet, dass man sie mit Logo und Marktkapitalisierung auf einen Blick erfassen kann.

Die Dominanz der US-amerikanischen Unternehmen ist unübersehbar: 62 Prozent der wertvollsten Firmen haben ihren Sitz in den USA. Die Schweiz, Frankreich und China folgen mit jeweils 6 Prozent. Eine Firma mit Sitz in Deutschland taucht in dem Ranking übrigens nicht auf.

Grafik: Die 50 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Visual Capitalist

US-Unternehmen dominieren Weltwirtschaft - und den MSCI World

Die Grafik zeigt, dass es derzeit nur eine Handvoll Billionen-Dollar-Unternehmen gibt, darunter Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Amazon, Alphabet und Nvidia. Zwei ehemalige Mitglieder dieses exklusiven Clubs sind Meta und Tesla, deren Marktkapitalisierung derzeit zwischen 700 und 750 Milliarden Dollar liegt.

Die Dominanz der Technologieunternehmen in dieser Liste spiegelt die wachsende Bedeutung der Digitalisierung und des technologischen Fortschritts in der Welt wider. Das zeigt sich auch in wichtigen globalen Aktienindizes wie dem MSCI World. Dieser Index, der die Performance von über 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern abbildet, wird stark von US-Technologieunternehmen wie Apple, Microsoft und Alphabet beeinflusst. Die USA machen mit 69 Prozent den größten Anteil am MSCI World aus.

Obwohl die USA den Löwenanteil der wertvollsten Unternehmen stellen, zeigt die Präsenz von Ländern wie der Schweiz, Frankreich und China, dass auch andere Regionen in der Lage sind, wettbewerbsfähige und hoch bewertete Unternehmen hervorzubringen. Die Schweiz ist vor allem im Gesundheitssektor stark vertreten (etwa Roche oder Novartis), während Frankreich und China in den Bereichen Konsumgüter und Technologie glänzen.