Bilderstrecke Das sind die 7 größten Pharma-Riesen der Welt

Pharma-Unternehmen erging es während der Corona-Pandemie recht unterschiedlich. Einige Firmen erhielten durch Corona einen Extra-Schub, bei anderen lief es aus Investorensicht eher mau. Ein Blick auf mehrere große Healthcare-Indizes, in denen auch Pharma-Titel enthalten sind – wie den Stoxx Europe 600 Health Care, MSCI World Health Care oder Nasdaq Biotechnology – zeigt: Seit Pandemiebeginn hat die Branche in weiten Teilen schlechter abgeschnitten als der breite Index MSCI World.

Besondere Aufmerksamkeit erfuhren seither allerdings die Impfstoffhersteller. Insbesondere standen jene Unternehmen im Rampenlicht, die an einem Corona-Impfstoff arbeiteten. In Deutschland stachen das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen Biontech und der Tübinger Pharma-Hersteller Curevac hervor. Biontech stellte in Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Pfizer den ersten in der Europäischen Union zugelassenen Corona-Impfstoff Comirnaty her.

Das US-Magazins „Forbes“ listet einmal pro Jahr die 2.000 größten börsennotierten Unternehmen weltweit auf – gemessen an den miteinander kombinierten Faktoren Umsatz, Gewinn, Vermögenswerte und Marktkapitalisierung. In der aktuellen Rangliste, Stichtag 16. April 2021, liegen unter den Top 100 auch sieben Pharma-Unternehmen. In der Bilderstrecke stellen wir sie vor.