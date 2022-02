Fondslieblinge im Januar Das sind die aktuellen Topseller-Fonds beim Maklerpool Fonds Finanz

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

ISIN: LU0219418836

Kategorie: Mischfonds Global Ausgewogen

Fondsgesellschaft: MFS Investment Management Company (Lux)

Fondsmanager: Steven Gorham und Team

Anlageidee:

„Der MFS Meridian Total Return wird mit dem Ziel gemanagt, Anlegern ein planbares und relativ gleichbleibendes Aktienengagement von rund 60 Prozent zu liefern und gleichzeitig über verschiedene Marktphasen hinweg das Kapital der Investoren zu vermehren. Mit etwa 40 Prozent des Fondsvermögens wird in Anleihen investiert, die das Fondsportfolio stabilisieren sollen. Insgesamt wies der Fonds ein bislang attraktives Rendite-Risiko-Profil auf, das als ausgewogen bis leicht offensiv eingestuft werden kann.“

Das zeichnet den Fonds aus:

„Die Stärken des US-amerikanischen Asset Managers MFS liegen in der hohen Qualität und Professionalität, sowohl im Investmentprozess als auch bei seinen Fondsmanagern. Für die Wertpapierauswahl auf der Aktienseite des MFS Meridian Total Return ist Steven Gorham verantwortlich. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung. Seit dem Jahr 2000 macht er diesen Job bei MFS. Dass Manager ihren Fonds derart lange treu bleiben, ist bei dieser Gesellschaft kein Einzelfall, sondern die Norm. Eine geringe Manager-Fluktuation zeugt davon, dass die Fondsverantwortlichen ihre Philosophie über verschiedene Marktphasen – ohne den für Anleger zumeist nachteiligen kurzfristigen Performance-Druck – hinweg umsetzen können. Gorham investiert weltweit und bewertungsbewusst in qualitativ hochwertige und meist hoch kapitalisierte Unternehmen. Auf der Anleiheseite trifft Erik Weisman seit 2004 zusammen mit seinen Kollegen des Anleiheteams die Investmententscheidungen. Der MFS Meridian Global Total Return stellte seine Konstanz als erprobtes Basisinvestment immer wieder und über verschiedene Marktzyklen hinweg unter Beweis.“

So hat sich der Fonds entwickelt:

„Der MFS Global Total Return konnte sowohl kurz- als auch langfristig seine Morningstar Vergleichsgruppe ‚Mischfonds Global Ausgewogen‘ übertreffen. Jedoch kann es zwischenzeitlich, wie in den Jahren 2017 oder 2018 vorkommen, dass der Fonds nicht mit Konkurrenzprodukten mithalten kann. Meist hängen diese Phasen mit starken Kursanstiegen von hoch bewerteten Wachstumstiteln zusammen. Über ein Jahr sowie über fünf, zehn und 15 Jahre liegt der Fonds jedoch vor seiner Vergleichsgruppe. Von Ende Januar 2021 bis Ende Januar 2022 schnitt der MFS Meridian Global Total Return beispielsweise mit +15,2 Prozent erneut besser als die Konkurrenz mit +11,5 Prozent ab.

Dieses sehr gute Ergebnis lag überwiegend an Substanzwerten aus dem Finanz- oder Energiesektor, die in einem Umfeld steigender Inflationszahlen und Anleiherenditen maßgeblich zur Fondsentwicklung beitrugen. Mit einem Wertverlust von nur -0,6 Prozent seit dem turbulenten Jahresstart 2022 konnte der Fonds die Vergleichsgruppe (-2,7 Prozent deutlich übertreffen. Vor allem der Ölkonzern Conoco Phillips (+24,6 Prozent), der Pharmariese Bayer (+14,6 Prozent) oder British American Tobacco (+16,3 Prozent) sorgten für das gute Abschneiden. Dass der Fonds nicht in die sehr hoch bewerteten Internet- und Technologietitel investiert, die seit Jahresanfang teils hohe zweistellige Verluste hinnehmen mussten, wirkte sich ebenfalls positiv aus.“