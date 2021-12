Vermögensverwalter Gerd Häcker Das sind die beliebtesten Aktien der Babyboomer

Betrachten wir einmal die erfolgreichsten internationalen Aktiengesellschaften und Marken der letzten 20 Jahre: Es lässt sich feststellen, dass es in jeder Dekade eindeutige Favoriten gab, die unsere Kapitalmärkte durch ihre Performance in ihren Bann zogen. Durch den Börsenerfolg erlangten diese Gesellschaften einen hohen Bekanntheitsgrad. Was haben solche Gewinneraktien gemeinsam? Am Anfang stand immer ein erfolgreiches Produkt oder eine herausragende Dienstleistung. Die Menschen lieben es besonders, wenn es einem Unternehmen gelingt, durch ein einfaches und problemlösendes Produkt die Herzen der Konsumenten zu erobern.

Die Favoriten der Babyboomer, Generation X, Millenials und Generation Z

Am Beispiel der Babyboomer können wir sehr schön erkennen, welche Firmen und Marken bei den Konsumenten besonders beliebt waren. Die Babyboomer (geboren 1946 bis 1964) konnten sich insbesondere für EDV-Produkten der Firmen Hewlett-Packard und Apple begeistern. Der Konsumbereich wurde zusätzlich von Firmen wie Kellogg´s, Costco und Pepsi Co. dominiert. Sogar Amazon trat schon damals in den Markt ein und erlangte als Online-Buchhändler hohen Bekanntheitsgrad. Bei Fahrzeugen stiegen die Autos von Toyota in der Beliebtheitsskala stark nach oben.

Die Generation X (geboren in den Jahren 1965 bis 1979) wurde klar von Apple dominiert. Im Jahr 2007 kam das erste I-Phone auf den Markt und begeisterte die Massen. Der Siegeszug des Unternehmens sucht seinesgleichen. Amazon begleitete diese Entwicklung und manifestierte seine starke Position im Online-Geschäft. Die Aktien stiegen immer weiter. Als bis dato unbekannter Player trat Netflix im Medienbereich mit neuen Streaming-Dienstleistungen in den Markt ein und stellte alte Platzhirschen wie Walt Disney vor große Probleme. Auch hier wurde eine fantastische Erfolgsstory geboren. Im Segment der Straßenfahrzeuge machte später JEEP auf sich aufmerksam.

Die Zukunft wird nun maßgeblich von den Millenials (geboren in den Jahren 1980 bis 1995) und der Generation-Z (geboren ab 1996) geprägt. Neue Marken und Produkte, die es schaffen bei diesen Generationen zum Liebling zu werden, haben die Chance auf außerordentliches Wachstum und Prosperität. Für die Aktien solcher Gesellschaften bedeuten solche Entwicklungen möglicherweise hochattraktive Kursgewinne. Es gibt wieder ein paar Neuzugänge, die in der Beliebtheitsskala ganz nach oben gewandert sind. Mit YouTube, Playstation, X-Box, Nintendo und Target entstanden neue Marken, die nur noch schwer wegzudenken sind. Sie haben aus meiner Sicht die Zukunft noch vor sich. Alphabet, Sony und Microsoft sind die Namen, die hinter den drei erstgenannten Brands stehen.

Der Bereich des professionellen Computerspiels (e-Sports) wird stark wachsen und viele Konsumenten dürften die Umsätze dieser Produkte in die Höhe treiben. Eines hat sich aber grundlegend verändert. Die jüngere Generation hinterfragt immer mehr die Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit neuer Produkte und Dienstleistungen. Ethische und ökologische Aspekte müssen von den Produzenten berücksichtigt werden, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Insbesondere in „grünen Technologien“ sollten daher zukünftig großartige Investments zu finden sein.

Wer von Anfang solche Erfolgsgeschichten an der Börse gewinnbringend umsetzen möchte, der kommt nicht umhin, die Augen aufzuhalten. Im täglichen Leben werden wir laufend mit möglichen Gewinnern der Zukunft konfrontiert. Die Chancen liegen im wahrsten Sinne des Wortes auf der „Straße“. Nur wenige Börsianer schaffen es, solche Chancen für sich zu verwerten. Beobachten Sie die junge Generation! Inspizieren Sie deren Vorlieben und deren Konsumverhalten. Dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie früher oder später auf eine der neuen Top-Performer-Aktien stoßen werden.