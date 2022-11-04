Kranken, OP, Haftpflicht Das sind die beliebtesten Anbieter von Tierversicherungen

Bei Tier-OP- und Tierkrankenversicherungen könnte das bisherige Marktvolumen um bis zu 50 Prozent steigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Marktforschungsinstituts Nordlight Research. Welche Policen Tierhalter am häufigsten abschließen und welche Anbieter dabei besonders beliebt sind.

Frau mit Pferd: 85 Prozent der Pferdebesitzer haben eine Haftpflichtversicherung für ihr Tier abgeschlossen.

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Die Abschlusszahlen bei Tierversicherungen steigen und die Zahl der Anbieter wächst. Aktuell plant jeweils rund jeder zweite Besitzer von Hunden, Katzen oder Pferden den Neuabschluss einer Tierversicherung. Das zeigt die aktuelle Trendstudie „Tierversicherungen 2022 – Status Quo, Potenziale und Perspektiven“ des Marktforschungsinstituts Nordlight Research.

Die Forscher haben über 1.200 volljährige Besitzer von Hunden, Katzen oder Pferden zu ihrem Tier-Versicherungsverhalten und zu ihren Produkterwartungen und Wünschen befragt. Außerdem nannten sie 16 Anbieter und fragten, ob die Befragten sie kennen und ob sie eine Tier-Police bei ihnen abschließen würden.

Speziell bei Tier-OP- und Tierkrankenversicherungen könnte das bisherige Marktvolumen um bis zu 50 Prozent steigen, so eines der Studienergebnisse.

85 Prozent der Pferdebesitzer mit Haftpflichtversicherung

Derzeit haben laut Studie rund 43 Prozent der Tierbesitzer in Deutschland mindestens eine Tierversicherung abgeschlossen. Die vergleichsweise größte Verbreitung im Markt haben bisher Tierhalter-Haftpflichtversicherungen: 85 Prozent der Pferdebesitzer und 74 Prozent der Hundebesitzer besitzen eine solche Police.

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Über Tierkrankenversicherungen verfügen 42 Prozent der Pferdebesitzer, 30 Prozent der Hundebesitzer und 23 Prozent der Katzenbesitzer. Tier-OP-Versicherungen besitzen bisher 47 Prozent der Pferdebesitzer, 27 Prozent der Hundebesitzer und 18 Prozent der Katzenbesitzer.

Jeder Dritte will Krankenversicherung für Hund oder Katze

Neuabschlüsse im Bereich Tierkrankenversicherungen planen aktuell 33 Prozent der Katzenbesitzer, 32 Prozent der Hundebesitzer und 28 Prozent der Pferdebesitzer. Eine Tier-OP-Versicherung wollen zukünftig 34 Prozent der Hundebesitzer, 32 Prozent der Katzenbesitzer und 29 Prozent der Pferdebesitzer neu abschließen.

Da die Tierhalter-Haftpflichtversicherungen in Deutschland am weitesten verbreitet ist, erwarten die Forscher hier etwas weniger Wachstum. Aber immerhin interessieren sich 15 Prozent der Hundebesitzer und 11 Prozent der Pferdebesitzer dafür.

Bisher gänzlich uninteressiert an Tierversicherungen zeigen sich aktuell lediglich 19 Prozent der Besitzer von Hunden, Katzen oder Pferden.