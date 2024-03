Rund zehn Prozent der Schäden, die Versicherungen gemeldet wurden, sind verdächtig und prüfwürdig. Das will der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) herausgefunden haben. Die Lobbyisten verweisen auf eine eigene Sonderauswertung von über 600.000 Schadenmeldungen aus drei Jahren, wobei der genaue Untersuchungszeitraum nicht genannt wird.

Fünf Milliarden Euro geschätzter Schaden

Untersucht wurden knapp 200.000 Einbrüche bis zu einer Schadenhöhe von 50.000 Euro, die den Hausratversicherern gemeldet wurden. Hinzu kommen über 400.000 Schäden an Kraftfahrzeugen, die der Privathaftpflicht- und privaten Tierhalterhaftpflichtversicherung gemeldet wurden, wenn beispielsweise ein Hund oder jemand mit einem Fahrrad ein fremdes Kraftfahrzeug beschädigt hat. Insgesamt schätzt der GDV den jährlichen Schaden durch Versicherungsbetrug in der Schaden- und Unfallversicherung auf rund fünf Milliarden Euro.

Die Auswertung zeige, dass es etwa bei jedem zehnten Schaden in der Schaden- und Unfallversicherung Auffälligkeiten oder Ungereimtheiten gibt. Ist ein Fall dubios, bedeute das jedoch nicht automatisch, dass es sich um Versicherungsbetrug handelt, sondern, dass der Schaden Merkmale aufweist, die statistisch gesehen eher selten sind, wie der Verband erklärt. Unklar bleibt also, wie hoch der statistische Anteil der Betrugsfälle an allen Schadenereignissen tatsächlich ist.

KI spielt bei Betrugsabwehr bisher untergeordnete Rolle

Zum Thema Betrugsabwehr äußert sich der GDV nur sehr allgemein. So könnten Versicherer mithilfe spezieller Softwaretools verdächtige Muster in den Schadenmeldungen erkennen. Auch an KI-Lösungen zur Unterstützung der Betrugsabwehr arbeite die Branche. Scheinbar sind Mitarbeiter der Betrugsabwehr in den Unternehmen der KI noch voraus. Es gebe Auffälligkeiten, die von einer Software bislang noch nicht erkannt werden, so der Verband.

Allein durch eine Plausibilitätsprüfung könne häufig schon festgestellt werden, ob sich der Schaden tatsächlich so ereignet hat, wie er geschildert wurde. Wenn es Abweichungen zwischen der gemeldeten Schadenhöhe und dem tatsächlichen Wert der beschädigten Gegenstände gibt, würde dies der geschulte Mitarbeiter erkennen.

Von Geld- bis Haftstrafe

Während viele Versicherungsbetrüger ihre Tat als Kavaliersdelikt betrachten, handelt es sich nach Paragraf 263 des Strafgesetzbuches um eine Straftat. Sollte tatsächlich eine Betrugsabsicht nachgewiesen werden, können die Folgen für den Kunden laut GDV erheblich sein: Der Versicherer muss nicht für den Schaden aufkommen, kann den Vertrag kündigen, Kosten von Sachverständigen vom Anspruchsteller zurückverlangen und den Fall zur Anzeige bringen.

Die Top 4 der Betrugsformen

Der GDV hat zudem die häufigsten Formen des Versicherungsbetrugs ausgewertet: