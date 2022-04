Stolls Fondstrends Das sind die besten Aktien- und Mischfonds nach Regionen im März

Dass Börsenlieblinge vergangener Jahre kein Garant für ewige Gewinne sind, zeigte sich in den vergangenen Monaten am Beispiel des Technologiesektors. Geopolitische Risiken und Zinsängste setzten vielen Wachstumsaktien zu. Welche Aktien- und Mischfonds im März dagegen am besten abschnitten, hat DAS INVESTMENT untersucht.