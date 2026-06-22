Die Ratingagentur Franke und Bornberg untersuchte im Auftrag des „Handelsblatts“ fondsgebundene Basisrentenversicherungen – sowohl mit als auch ohne Beitragsgarantie.

Franke und Bornberg Das sind die besten Basisrentenversicherungen 2026

Bert Rürup, Namensgeber der Rürup-Rente: Franke und Bornberg hat anhand eines Musterfalls Basisrenten untersucht.

Für Selbstständige und Freiberufler ist die Basisrente, umgangssprachlich nach dem Ökonomen Bert Rürup auch Rürup-Rente genannt, nach wie vor das zentrale steuerbegünstigte Vorsorgeprodukt. Im Jahr 2026 können Beiträge bis zu 30.826 Euro als Sonderausgaben vollständig abgesetzt werden. Das Kapital fließt ab Rentenbeginn ausschließlich als lebenslange monatliche Rente – eine einmalige Kapitalauszahlung ist gesetzlich ausgeschlossen.

Bei der Wahl zwischen garantiefreien und hybriden Produkten zeichnet sich ein klarer Trend ab. „Schon seit Längerem spüren wir eine klare Tendenz zu fondsgebundenen Produkten ohne Garantie“, sagt Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben bei der Continentale / Europa Versicherung. Insbesondere bei jüngeren Kunden steige die Bereitschaft, renditeorientiert vorzusorgen.

Methodik

Für das Ranking hat Franke und Bornberg einen Musterfall einer 32-jährigen Person zugrunde gelegt, die bis zum Renteneintritt mit 67 Jahren monatlich 200 Euro einzahlt. Bewertet wurden sowohl Tarife mit 80-prozentiger Beitragsgarantie als auch garantiefreie Varianten. Die Rentenprognosen basieren auf den einheitlichen Vorgaben der Produktinformationsstelle Altersvorsorge (PIA) mit einer angenommenen Verzinsung von 2 Prozent jährlich.

In die Gesamtbewertung fließen die Finanzstärke des Anbieters (20 Prozent), die Produktqualität (40 Prozent) sowie die Höhe der prognostizierten Rentenleistungen (40 Prozent) ein. Zur Produktqualität zählen Kriterien wie Flexibilität, Transparenz, Vertragsgestaltungsmöglichkeiten sowie die Breite der angebotenen Fonds und ETFs.

Hinweis: Das Ranking wurde von Franke und Bornberg im Auftrag des „Handelsblatts“ erstellt. F&B finanziert sich unter anderem durch kostenpflichtige Siegel und Lizenzen, die Versicherer für die Nutzung von Testergebnissen erwerben können. Dieser Interessenkonflikt ist bei der Einordnung der Ergebnisse zu berücksichtigen.

Garantiefreie Basisrenten: Europa vorn, fünf weitere Anbieter „exzellent“

Im Segment der rein fondsgebundenen Basisrenten ohne Garantie erhalten sechs Produkte die Höchstnote „exzellent“, weitere 14 werden mit „sehr gut“ ausgezeichnet.

Den ersten Platz belegt die Europa Lebensversicherung mit dem Tarif „Fondsgebundene BasisRentenversicherung Tarif E-BRI“ (100 Gesamtpunkte). Auf Rang zwei folgt die Universa mit der „Aufbaurente Topinvest individuelle Fondsauswahl“ (96 Punkte). Den dritten Platz teilen sich die Allianz („Basisrente Invest Flex Tarif BVRF1U“, 91 Punkte) und die Helvetia Baloise mit dem „Baloise Best Invest Basis (Fonds) Tarif BFR“ (91 Punkte).

Mit je 90 Punkten folgen die Continentale („Basisrente Invest Tarif BRI“) und Standard Life („Maxxellence Invest Basisvorsorge“).

Europa-Tarif mit niedrigsten Kosten

Im Musterfall prognostiziert das Analysehaus für den Europa-Tarif eine monatliche Rente von 333 Euro – die höchste aller mit „exzellent“ bewerteten Angebote. „Das ist ein Zeichen, dass der Versicherer mit niedrigen Kosten arbeitet“, sagt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg.

Die Universa bietet Versicherten die Wahl aus rund 50 aktiv gemanagten Fonds und ETFs oder alternativ drei vorgefertigte Depots mit unterschiedlicher Strategie. Kunden können in bis zu zehn Anlageprodukte gleichzeitig investieren und diese während der Laufzeit kostenlos austauschen. Im Musterfall beträgt die prognostizierte Monatsrente 306,91 Euro.

Die Continentale setzt auf ein besonders breites Anlagespektrum von 150 Investmentprodukten, darunter ETFs, aktiv gemanagte Fonds und institutionelle Anlageklassen von mehr als 40 Anbietern; die prognostizierte Monatsrente liegt bei 297,32 Euro.

Hybride Basisrenten: Europa wieder an der Spitze

Im Hybridbereich mit 80-prozentiger Beitragsgarantie erhalten sieben Anbieter die Höchstnote „exzellent“, neun weitere werden mit „sehr gut“ bewertet. Auch hier führt die Europa Lebensversicherung das Ranking an, mit dem Tarif „Fondsgebundene Basis-Rentenversicherung mit Garantie Tarif E-BRIG“ (98 Gesamtpunkte). Die Police erhält in allen drei Bewertungskategorien – Finanzstärke, Produktqualität und prognostizierte Rentenleistungen – Bestnoten. Kunden können den Anlageanteil aus 30 ETFs und aktiv gemanagten Produkten zusammenstellen.

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Den zweiten Platz teilen sich die Continentale („Basisrente Invest Garant Tarif BRIG“, 94 Punkte) und die LV 1871 („Mein Plan Basisrente (Hybrid) Tarif FBRV“, 94 Punkte). Mit je 93 Punkten folgen die Allianz mit zwei Tarifen – „Basisrente KomfortDynamik Tarif BVRFKU1U.GD“ und „Basisrente InvestFlex mit Garantie Tarif BVRF1U.DG“ – sowie die Neue Leben („Aktivplan Basis Tarif NARHB26 (Hybrid)“).

Die Hansemerkur schließt das Exzellent-Feld mit ihrem Tarif „Basis Care Invest mit Kapitalerhalt Tarif RB“ (91 Punkte) ab.

Mehr Renditechancen bei weniger Absicherung

Der Vergleich der Segmente verdeutlicht den Rendite-Sicherheits-Kompromiss: Die garantierte Mindestrente des Europa-Hybridtarifs „E-BRIG“ liegt bei 199,31 Euro monatlich. Die PIA-Prognose für den garantiefreien Pendant-Tarif „E-BRI“ beträgt dagegen 333 Euro – allerdings bei einer angenommenen Rendite von 2 Prozent und ohne jede Garantie. Der Unterschied erklärt sich durch die Beitragsgarantie, die einen Teil des Kapitals in renditearmen Sicherungsanlagen bindet. Wer ohne Kapitalschutz langfristig spart, kann die vollen Chancen des Kapitalmarkts nutzen.