In seinem aktuellen Blog-Beitrag erklärt der Versicherungsmakler und BU-Experte Guido Lehberg, welche BU-Policen er speziell Medizinern empfehlen würde und warum. Er hat den Beitrag DAS INVESTMENT freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Welche ist die beste Berufsunfähigkeitsversicherung für Ärzte? Diese Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten Da sich die Anforderungen und auch die Voraussetzungen bei verschiedenen Ärzten (Stichwort Gesundheitsfragen und Vorerkrankungen), ist die Antwort immer sehr individuell.

Um Beratern und Kunden trotzdem die bestmögliche Hilfe an die Hand geben zu können, haben wir zahlreiche BU-Tarife am Versicherungsmarkt auf die Anforderungen für Ärzte geprüft und führen diejenige auf, die wir auch unseren Kunden empfehlen.

Welche Kriterien haben wir beim Vergleich „Beste Berufsunfähigkeitsversicherung für Ärzte” berücksichtigt?

Kriterium Nr. 1 – die Must Haves

Unsere Must Haves bilden die Grundlage jeder Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Dabei geht es um Klauseln wie den Verzicht auf die abstrakte Verweisung, die Mitversicherung von Berufsunfähigkeit auch durch altersentsprechenden Kräfteverfall, klare und verbraucherfreundliche Vorgaben bei der konkreten Verweisung, keinen Zwang zur abstrakten Umorganisationsprüfung bei Angestellten, weltweiten Versicherungsschutz ohne Einschränkungen, Möglichkeit eines fiktiven Anerkenntnisses im Leistungsfall, keine „überraschenden“ Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten, eine sauber formulierte Arztanordnungsklausel – wenig überraschend ist dies insbesondere Ärzten sehr wichtig –, der Verzicht auf eine Kündigung des Versicherers nach Paragraph 19 VVG bei unverschuldeter Verletzung Ihrer Anzeigepflicht und einige weitere Punkte.

Nur, wenn alle diese Kriterien vollständig und verbraucherfreundlich erfüllt sind, bietet der Versicherer ein grundlegendes Fundament an Versicherungsschutz. Oder anders ausgedrückt: sind nicht alle diese Punkte erfüllt, braucht es sehr gute Gründe, den Versicherer trotzdem zu wählen.

Kriterium Nr. 2 – Versicherungsschutz bei Freiberuflern

Für niedergelassene Ärzte gelten andere Spielregeln bei der Berufsunfähigkeitsversicherung als für Angestellte. Auch für angestellte Ärzte kann dieser Punkt relevant sein, wenn später einmal der Schritt zu einer eigenen Niederlassung geplant ist. Hier sollten die Versicherungsbedingungen so gestaltet sein, dass im Leistungsfall am besten keine abstrakte Prüfung einer Umorganisation durchgeführt werden kann und bei einer konkreten Umorganisationsprüfung faire und klare Regeln gelten.

Kriterium Nr. 3 – sonstige Klauseln

Es gibt einige Klauseln, die je nach persönlicher Präferenz sinnvoll bis wichtig sein können. Darunter zum Beispiel die Infektionsklausel, der vollständige Verzicht auf die konkrete Verweisung oder auch die Teilzeitklausel. Anders als bei den Must Haves handelt es sich hierbei um Regelungen bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, die für den einen oder die andere wichtig sein können, aber nicht global für alle eine große Rolle spielen.

Auch die Relevanz im Leistungsfall ist in der Regel nicht so hoch, wie uns so manche Marketingabteilung der Versicherer das weiß machen möchte. Genau deshalb macht es hier besonders viel Sinn, darüber zu sprechen.

Kriterium Nr. 4 – maximal versicherbare BU-Rente

Eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung sollte auch in bedarfsgerechter Höhe abgeschlossen werden können. Das klingt einfach, ist es aber gerade bei Kammerberufen wie Ärzten nicht immer. Die Kombination aus hohem Einkommen und der Mitgliedschaft im Versorgungswerk bringt so manchen BU-Versicherer ins Schwitzen. Bei höheren Berufsunfähigkeitsrenten beziehungsweise höheren Einkommen weicht oftmals die sonstige Regelung „bis zu 60 Prozent vom Bruttoeinkommen“ zu Ihrem Nachteil ab. Dann ist eine Absicherung beispielsweise nur noch zu 50 Prozent vom Brutto möglich.

Hinzu kommt, dass ab einer bestimmten Rentenhöhe der BU-Versicherung auch die Leistung aus dem Versorgungswerk teilweise mit angerechnet werden muss. Obwohl es höchst unwahrscheinlich ist, dass aus der berufsständischen Versorgung eine Rente gezahlt werden muss. Das kann dann dazu führen, dass die Kunden deutlich weniger absichern können, als sie wollen beziehungsweise brauchen.

Kriterium Nr. 5 – Anpassbarkeit durch Nachversicherung und Dynamik

Wir sollten auch über später sprechen, wenn eine Versicherung mehrere Jahrzehnte läuft und auch in 20 und 30 Jahren noch bedarfsgerecht sein soll. Bei späteren Erhöhungen ohne erneute Gesundheitsprüfung – im besten Fall auch ohne Risikoprüfung – kommt neben den Regelungen aus Kriterium Nr. 4 noch weitere mögliche Fallstricke hinzu:

Wie hoch ist die maximal mögliche BU-Rente, die durch die Nachversicherungsgarantie ohne erneute Gesundheits- und Risikofragen versichert werden kann?

Bis zu welchem Lebensjahr sind Anpassungen und Erhöhungen durch die Beitragsdynamik möglich?

Gilt eine Verlängerungsgarantie, bei der die Laufzeit der Berufsunfähigkeitsversicherung verlängert werden kann, wenn sich die Regelaltersgrenze erhöht, auch für die berufsständische Versorgung oder nur für die gesetzliche Rentenversicherung?

Kriterium Nr. 6 – gute Versicherbarkeit

Seien wir ehrlich: Was bringen einem Kunden die besten Versicherungsbedingungen und die höchstmögliche Absicherungsmöglichkeit, wenn der Versicherer ihn aufgrund von Vorerkrankungen gar nicht versichern möchte oder Ihnen schon für jede Kleinigkeit umfangreiche Ausschlussklauseln um die Ohren haut? Darum bewerten wir auch, wie die Versicherer mit den Angaben der Risikovoranfrage umgehen.

Damit meinen wir ausdrücklich nicht, dass die Versicherung jeden Kunden ohne Einschränkungen versichert, sondern, dass die Risikoprüfer jedes Risiko individuell und mit entsprechender versicherungsmedizinischer Kompetenz prüfen. Und wenn es dann Ausschlüsse geben muss, sollten diese möglichst präzise nur das ausschließen, was bereits vorgeschädigt ist. Globale Ausschlüsse wie „Ausschluss der Wirbelsäule einschließlich Bänder, Sehnen und Muskeln sowie Folgen“ ohne weitere Ergänzungen sind nicht zu empfehlen, da auch zum Beispiel ein Tumor im Bereich der Wirbelsäule, der zu einer Berufsunfähigkeit führt, damit ausgeschlossen wäre. Das Gleiche gilt auch für eine Verletzung mit schweren Folgen durch einen Unfall.

Welche BU-Tarife für Ärzte haben wir geprüft?

Als Versicherungsmakler können wir sowohl die BU-Versicherer anbieten, die dafür eine Courtage / Provision bezahlen, als auch die, die das nicht tun. In dem Fall, dass wir vom Versicherer kein Geld bekommen, vereinbaren wir mit unseren Kunden eine Honorarvereinbarung. Auch wenn es ganz wenige Versicherungen gibt, die ausschließlich über den eigenen Vertrieb vermittelt werden wollen, vergleichen wir diese trotzdem. Im Vergleich „Die beste Berufsunfähigkeitsversicherung für Ärzte“ haben wir jeweils die aktuellsten uns vorliegenden Versicherungsbedingungen berücksichtigt.

Die besten BU-Versicherungen für Ärzte

Unsere Empfehlungen sind alphabetisch sortiert. Diese Tarife und Versicherer sind grundsätzlich unsere erste Wahl, wenn es darum geht, Ärzten bestmöglichen Versicherungsschutz für das Risiko Berufsunfähigkeit zu bieten und gleichzeitig alle oben genannten Kriterien bestmöglich zu erfüllen.

BU-Versicherung der Allianz für Ärzte

Die Allianz nimmt in dieser Bewertung eine besondere Rolle ein. Sie ist der Einzige der empfohlenen Versicherer, der nicht alle Must Haves erfüllt. Allerdings hat die Allianz im Rahmen unseres Heilberufe-Konzeptes einen festen Platz, da Ärzte sich hier mit stark vereinfachten Gesundheitsfragen versichern können. Das macht die Allianz BU-Versicherung gerade für Ärzte sehr stark, denn es gibt einen sehr eingeschränkten Abfragezeitraum und es müssen nur Erkrankungen angegeben werden, die auch behandelt wurden. Beschwerden ohne Behandlung fallen damit aus der Angabepflicht heraus. Außerdem muss der Behandlungszeitraum mindestens sechs Wochen betragen, womit auch wieder viele Behandlungen, die kürzer gedauert haben, nicht anzugeben sind.

Die Versicherungsbedingungen sind insgesamt in Ordnung, es fehlen allerdings besondere Klauseln für Ärzte. Bei Freiberuflern wird zwar auf eine Umorganisation bei Akademikern mit mindestens 90 Prozent Büroanteil und bei Betrieben mit unter 10 Mitarbeitern verzichtet, das dürfte aber nicht auf jede Arztpraxis zutreffen. Hier fehlt zum Beispiel eine explizite Regelung für Heilberufe.

Die Infektionsklausel ist hingegen sehr gut, da sie auch bei einem teilweisen (mindestens 50-prozentigen) Tätigkeitsverbot die volle Berufsunfähigkeitsrente leistet. Um die Nachversicherungsgarantien optimal nutzen zu können, ist es im Heilberufekonzept wichtig, dass man den Ursprungsvertrag richtig gestaltet. Wenn Sie hier auf die maximal möglichen 2.275 Euro BU-Rente stellen, können Sie um weitere knapp 2.000 Euro ohne neue Risikoprüfung erhöhen. Das ist sehr ordentlich. Hinzu kommt die Beitragsdynamik, die zwar auf eine Obergrenze in Euro verzichtet, aber leider nach dem 55. Lebensjahr nicht mehr fortgeführt wird. Damit können Sie gerade in den letzten Jahren in eine Unterversicherung geraten. Dafür gilt die Verlängerungsgarantie auch für das Versorgungswerk.

Rein von den Versicherungsbedingungen wäre die Allianz nicht unter unseren Empfehlungen, in der Kombination mit der vereinfachten Annahme mit bis zu 2.275 Euro und der entsprechenden Erhöhungsmöglichkeit auf über 4.000 Euro kann sie dann allerdings für Ärzte sehr interessant sein. Auch deswegen, weil bei der Aktion über den Verband der Heilberufe weder nach bestehenden BU-Versicherungen, noch nach Anwartschaften aus dem Versorgungswerk gefragt wird. Damit kann die Allianz BU im Zweifel auch immer noch auf eine bestehende Absicherung draufgesetzt werden.

Insgesamt ist die Allianz gerade durch die vereinfachte Gesundheits- und Risikoprüfung für Ärzte sehr interessant und kann daher unterm Strich eine Empfehlung sein.

Alte Leipziger BU-Versicherung für Ärzte

Kommen wir zur ersten „echten“ Empfehlung: die BU-Versicherung der Alte Leipziger. Der Versicherer aus Oberursel erfüllt alle Must Haves und bietet damit eine sehr gute Grundlage für den Schutz seiner Kunden im Falle einer Berufsunfähigkeit.

Für die besonderen Bedürfnisse von Ärzten kann dieser Versicherer auch einiges anbieten: Die Infektionsklausel greift grundsätzlich bereits ab einem Berufsverbot von mindestens 50 Prozent. Bei Human- und Zahnmedizinern sowie Studierenden der Human- und Zahnmedizin reicht es bereits aus, wenn sich das Tätigkeitsverbot auf die Behandlung, Betreuung und Versorgung von Patienten bezieht.

Freiberufliche Ärzte mit eigener Praxis profitieren außerdem davon, dass die Alte Leipziger auf die abstrakte Prüfung einer Umorganisation des Betriebs verzichtet, wenn sie weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigen. Das ist noch nichts Besonderes.

Die Besonderheit ist dabei, dass als Mitarbeiter in diesem Sinne nur zählt, wer einen akademischen Abschluss in einem Heilberuf hat. Fairerweise muss man in beiden Fällen ergänzen, dass in der Leistungspraxis wohl auch beide Fälle ohnehin zur Leistung geführt hätten beziehungsweise eine Umorganisation der ärztlichen Tätigkeit auf Arzthelferinnen sehr schwer würde. Klarstellungen schaffen aus unserer Sicht Sicherheit und daher sind diese Formulierungen sehr sinnvoll.

Einen echten Mehrwert bieten die Oberurseler dann bei der Verlängerungsgarantie, die auch für Kammerberufe gilt, und bei der Dynamik, die erst ab dem 62. Lebensjahr erlischt. Die Nachversicherungsgarantie orientiert sich von der Idee etwas an der Allianz, ist aber in Summe nicht ganz so gut wie bei den Münchnern. Wenn Sie bereits im Job sind, können Sie maximal um insgesamt 1.000 Euro nachversichern. Bei Studenten gibt es zusätzlich eine Erhöhungsmöglichkeit um weitere 1.500 Euro nach Aufnahme des Berufs, allerdings ist die Gesamtrente nach allen Erhöhungen auf 3.500 Euro begrenzt.

Das wohl größte Manko dieses bedingungsseitig sehr guten BU-Tarifs für Ärzte ist aber die Anrechnung des Versorgungswerkes. Bereits ab einer Berufsunfähigkeitsrente von mehr als 42.000 Euro im Jahr, beziehungsweise 3.500 Euro im Monat, muss die BU-Leistung aus der berufsständischen Versorgung hälftig angerechnet werden.

Insgesamt ist die Alte Leipziger Berufsunfähigkeitsversicherung für Ärzte eine sehr gute Wahl. Je nach individueller Situation gibt es aber bessere Versicherer, da die BU-Bedingungen gerade bei Nachversicherung und maximaler Absicherung aufgrund Versorgungswerk nicht so punkten können.

BU für Ärzte bei der Baloise

Auch die Baloise gehört aus unserer Sicht zu den Top-Empfehlungen für Ärzte. Das liegt unter anderem daran, dass der Versicherer aus Hamburg mit Schweizer Wurzeln einige Klauseln speziell für diese Zielgruppe ausgelegt hat. Die Infektionsklausel leistet bereits bei einem teilweisen Tätigkeitsverbot von mindestens 50 Prozent.

Besonders spannend ist außerdem, dass die Baloise auf die konkrete Verweisung bei Ärzten verzichtet. Sobald ein Arzt berufsunfähig ist, bekommt er seine BU-Rente. Auch dann, wenn er noch in einem anderen Beruf weiterarbeiten kann, in dem er ein vergleichbares Ansehen hat und unabhängig davon, was er dort tatsächlich verdient. Dies kann sinnvoll sein, wenn ein Arzt berufsunfähig wird, weil er eine Kontaktallergie bekommen hat oder aufgrund eines Tremors oder einer Epilepsie nicht mehr operieren darf und stattdessen bei einem Versicherer in der Risiko- oder Leistungsprüfung als Gesellschaftsarzt anfängt. Einkommen und Ansehen werden hier vergleichbar sein, die Baloise würde trotzdem im Falle einer Berufsunfähigkeit weiterhin ihre Leistung erbringen.

Für freiberufliche Ärzte in einer Niederlassung verzichtet der Versicherer auf die abstrakte Umorganisationsprüfung, wenn kein weiterer Mitarbeiter mit derselben beruflichen Tätigkeit in der gleichen Praxis beschäftigt wird.

Beim Thema Nachversicherung und Dynamik kann die Baloise einerseits punkten, bekommt andererseits aber leider auch einen kleinen Abzug.

Wir fangen mal mit den Negativpunkten an: Erhöhungen der BU-Rente im Rahmen der Dynamik sind nur bis zum Erreichen des 55. Lebensjahres möglich. Danach wird die Rente nicht mehr weiter erhöht. Bei einer Laufzeit bis zum 67. Lebensjahr findet somit die letzten 12 Jahre keine Anpassung mehr statt.

Auch die Möglichkeit einer Verlängerung der Laufzeit ist aus unserer Sicht nicht so gut geregelt. Zwar gilt die Klausel auch ausdrücklich dann, wenn sich die Regelaltersgrenze im Versorgungswerk erhöht, es lässt sich aber leider lediglich die Leistungsdauer verlängern, nicht die Versicherungsdauer.

Nun kommen wir dann zum Positiven: Die Nachversicherung lässt eine Erhöhung der Berufsunfähigkeitsrente auf bis zu 4.000 Euro ohne erneute Risikoprüfung zu. Zusätzlich kann eine Einmalleistung in Höhe von bis zu 36 Monatsrenten (Cash+) vereinbart werden. Eine Leistung in dieser Höhe ist am Markt nach unserer Kenntnis einzigartig. Ein weiterer wichtiger Pluspunkt ist, dass die Leistung aus dem Versorgungswerk erst ab einer monatlichen BU-Rente von mehr als 4.000 Euro hälftig angerechnet wird.

Die Baloise zählt damit zu unseren Empfehlungen für Ärzte sowie für Studierende der Humanmedizin, die von den Nachversicherungsmöglichkeiten besonders profitieren.

Allerdings sollten Sie hierbei immer die Kombination mit einem weiteren Versicherer anstreben, der eine Beitragsdynamik über das 55. Lebensjahr hinaus bietet.

Die Bayerische Ärzte BU

Auch die Berufsunfähigkeitsversicherung von „Die Bayerische“ schafft es in unsere Riege der Empfehlungen. Zwar fehlt es in diesem BU-Tarif an speziellen Klauseln und Besonderheiten für Ärzte, aber das machen die Münchener mit ihren Nachversicherungsmöglichkeiten wieder wett.

Die Infektionsklausel greift auch bereits bei teilweisem Berufsverbot. Auf die Prüfung einer Umorganisation wird immerhin bei Betrieben und Praxen mit unter fünf Mitarbeitern oder bei Akademikern verzichtet, die mindestens 90 Prozent Bürotätigkeiten ausüben. Da ist bei Ärzten in der Regel nicht der Fall, weswegen es hierfür leichte Abzüge in der Gesamtbewertung gibt. Allerdings sind die Kriterien für die Überprüfung der Umorganisation an sich dann wieder sehr gut, denn sobald Sie durch die Umorganisation Gewinneinbußen von mindestens 20 Prozent haben, gilt diese als gescheitert und Sie bekommen Ihre BU-Leistung.

Bei diesem Versicherer können Sie auf Wunsch mit dem Baustein Prestige auch einen Verzicht auf die konkrete Verweisung vereinbaren, womit Sie dann trotz Berufsunfähigkeit in einem anderen Beruf beliebig viel arbeiten und verdienen können und weiterhin Ihre Berufsunfähigkeitsrente ausgezahlt bekommen.

Wie eben schon angekündigt, kommt die Stärke der Münchener aber in der Nachversicherung besonders zur Geltung. Die BU-Rente kann ohne neue Risikoprüfung auf bis zu 72.000 Euro Jahresrente erhöht werden. Davon 4.000 Euro im Monat im Rahmen der „echten“ Nachversicherung bei zahlreichen Ereignissen und die weiteren 2.000 Euro bei Gehaltssteigerungen. Hinzu kommt die Dynamik, die jetzt bis zu fünf Jahre vor Ablauf erhöht wird (bislang wurde diese ab dem 55. Lebensjahr aus dem Vertrag ausgeschlossen). Bis zu fünf Jahre vor Ablauf bedeutet somit auch, dass sich diese bei einer Verlängerung der Versicherungs- und Beitragsdauer ebenfalls verlängert.

Gut, dass die Verlängerungsgarantie auch für die berufsständische Versorgung gilt und sich somit unter anderem auch für die Zielgruppe der Ärzte sehr gut eignet. Da die Anrechnung des Versorgungswerkes auch erst ab 50.000 Euro jährlicher BU-Rente mit 50 Prozent erfolgt, ist eine bedarfsgerechte Absicherung in vielen Fällen möglich.

Fazit: Zwar bietet die Bayerische im Bedingungswerk keine „Spezialitäten“ für die Absicherung von Medizinern an, Sie können sich aber auf sehr gute Bedingungen verlassen. Wenn das Ergebnis der Risikoprüfung stimmt und Sie wahrscheinlich dauerhaft angestellt bleiben, dann bekommen Sie hier einen sehr guten Versicherungsschutz für den Fall einer Berufsunfähigkeit, der auch bei größeren Einkommenssprüngen sehr gut mithalten kann.

Ärzte BU bei der Barmenia Gothaer

Die Gothaer, die nach der Fusion mit der Barmenia nun Barmenia Gothaer heißt, bietet ebenfalls einen insgesamt sehr guten BU-Tarif für die Zielgruppe der Mediziner an. Standard ist auch hier, dass die Infektionsklausel bereits bei teilweisem Tätigkeitsverbot leistet und dass es für die Leistung bei Ärzten ausreicht, wenn sich das Verbot der Tätigkeit mindestens darauf bezieht, Patienten zu versorgen, zu untersuchen oder zu behandeln.

Einen Verzicht auf die konkrete Verweisung gibt es hierbei nicht und auch keine spezielle Regel zum Verzicht auf die Prüfung einer Umorganisation bei freiberuflichen Ärzten. Stark ist diese Berufsunfähigkeitsversicherung allerdings bei den Erhöhungsmöglichkeiten und der maximalen Absicherungshöhe. Die Dynamik läuft bis zu einem Jahr vor Ablauf der Versicherung und es gibt keine sumerische Obergrenze. Lediglich darf die BU-Rente nicht über die finanzielle Angemessenheitsgrenze steigen.

Dabei und auch beim Abschluss wird die berufsständische Versorgung erst ab 50.000 Euro jährliche Berufsunfähigkeitsrente zur Hälfte berücksichtigt. Darüber hinaus ist die finanzielle Angemessenheitsgrenze sehr großzügig. Die ersten 85.000 Euro Jahresbruttoeinkommen können bis zu 70 Prozent abgesichert werden und das darüber hinausgehende Einkommen zu 50 Prozent. Damit lassen sich auch höhere Einkommen in vielen Fällen adäquat absichern.

Im Rahmen der Nachversicherung stellt die Barmenia Gothaer bei Erhöhungen bis zu 3.000 Euro BU-Rente pro Monat keine Risikofragen. Sobald Sie diese Grenze erreicht haben, können Sie weitere Erhöhungen durch die Karrieregarantie auf bis zu 6.000 Euro im Monat ohne Risikoprüfung durchführen, wenn sich Ihr Einkommen um mindestens fünf Prozent erhöht hat (bei Angestellten) beziehungsweise Sie seit mindestens sechs Jahren freiberuflich tätig sind und sich Ihr Gewinn um mindestens zehn Prozent innerhalb der letzten drei Jahre erhöht hat.

Zum Fazit können wir sagen, dass die Barmenia Gothaer zwar im Bedingungswerk recht wenige Besonderheiten für Ärzte bereithält, durch die späte Anrechnung des Versorgungswerkes, die großzügige Regelung zur finanziellen Angemessenheit und auch die sehr guten Nachversicherungsmöglichkeiten für Mediziner dennoch eine sehr gute Lösung für die Absicherung des Risikos „Berufsunfähigkeit“ sein kann.

HDI Berufsunfähigkeitsversicherung für Ärzte

HDI hat ich bereits seit Längerem auf Kammerberufe spezialisiert und bietet somit auch für Heilberufe besonders gute Lösungen in der BU-Versicherung an. Genau deshalb schafft es dieser Versicherer auch, in unserem Heilberufe Konzept einen Platz neben der Allianz und einem weiteren Versicherer zu finden. Bedingungsseitig bietet die BU vom HDI dabei sehr starke Regelungen an:

Auch in dieser Berufsunfähigkeitsversicherung wird bereits die volle BU-Rente ausgezahlt, sobald Sie aufgrund einer Infektion über mindestens sechs Monate hinweg keine Patienten mehr untersuchen, versorgen oder behandeln dürfen. Da der HDI generell auf die Möglichkeiten der konkreten Verweisung verzichtet, können Sie auch im Fall einer Berufsunfähigkeit in einem anderen Beruf uneingeschränkt arbeiten, ohne die Zahlung der BU-Leistung zu gefährden.

Auch für die Prüfung einer Umorganisation hat der Versicherer eine sehr kundenfreundliche Regelung für freiberufliche Ärztinnen und Ärzte. Bei Ärzten mit in einer Einzelpraxis oder Gemeinschaftspraxis, in der keine weiteren approbierten Mitarbeiter beschäftigt werden oder in einer Gemeinschaftspraxis kein weiterer Partner oder Mitarbeiter auf dem Fachgebiet des Versicherten tätig ist, wird auf die Umorganisationsprüfung verzichtet. Unabhängig davon wird auf die Überprüfung verzichtet, wenn zuletzt weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt waren. Hier hebt sich die Klausel für Ärzte positiv von der Standardklausel ab, bei der durchgängig in den letzten zwei Jahren weniger als fünf Mitarbeiter beschäftigt werden durften.

Beim Thema Nachversicherung hat der HDI aktuell noch Verbesserungspotenzial, da die Rentenhöhe gerade einmal auf 3.000 Euro im Monat erhöht werden kann und dabei für den erhöhten Anteil auch der neue, jetzt ausgeübte Beruf verwendet werden muss. Ist dieser teurer als die Tätigkeit beim Abschluss, wird der erhöhte Anteil auch teurer.

Dafür gibt es für Medizinstudenten eine sehr gute Regelung, die insbesondere im Rahmen einer Zwei-Vertrags-Lösung sinnvoll sein kann: Mit Abschluss des Medizinstudiums und Eintritt ins Berufsleben kann die BU-Rente in einem Satz auf bis zu 3.000 Euro erhöht werden, sofern diese beim Abschluss mindestens in Höhe von 500 Euro monatlich abgeschlossen wurde und Sie bei Ausübung dieser Nachversicherung nicht älter als 30 Jahre sind. Die Dynamik läuft noch darüber hinaus und ohne Summenbegrenzung. Eine Verlängerung der Versicherungs- und Leistungsdauer ist auch bei Änderung des Renteneintritts beim Versorgungswerk ohne neue Gesundheitsprüfung möglich.

Zusammenfassend bietet der HDI somit sehr guten Versicherungsschutz für den Fall einer Berufsunfähigkeit für Ärzte. Im Rahmen unseres Heilberufe-Konzeptes kommt noch hinzu, dass bis zu 60 Prozent vom Bruttoeinkommen abgesichert werden können und das Versorgungswerk dabei keine Rolle spielt. Weiterer Vorteil des Konzeptes für Ärzte ist die vereinfachte Gesundheitsprüfung, bei der sehr konkret nur bestimmte Facharztbesuche der letzten drei Jahre abgefragt werden.

Über den Autor:

Guido Lehberg ist Versicherungsmakler. Auf seiner Website www.derbuprofi.de schreibt er für Verbraucher über die Berufsunfähigkeits und Grundfähigkeitenversicherung.