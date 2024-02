Strategisch investieren Die besten globalen Branchenfonds und -ETFs

Mit Branchenfonds können sich Anleger gezielt auf stark wachsende Wirtschaftszweige wie erneuerbare Energien, Technologie oder Gesundheit konzentrieren. In unserem Überblick präsentieren wir die renditestärksten Fonds und ETFs der vergangenen zehn Jahre, gegliedert nach ihrer jeweiligen Branchenzugehörigkeit.

Erneuerbare Energien im Fokus: Durch die Investition in Branchenfonds wird bewusst auf die Wertentwicklung von Unternehmen einer Branche gesetzt.

Branchenfonds sind spezialisierte Aktienfonds, die ihr Kapital ausschließlich in Unternehmen einer bestimmten Branche investieren. Oft werden entsprechende Fonds oder ETFs aufgelegt, wenn ein bestimmter Wirtschaftszweig besonders stark wächst oder eine hohe Anlegernachfrage besteht. Sie bieten die Möglichkeit, gezielt von den Entwicklungen innerhalb eines Sektors zu profitieren.

Wenn eine Branche boomt, können einschlägige Branchenfonds hohe Renditen erzielen. Allerdings bergen sie auch das Risiko überdurchschnittlicher Verluste, wenn ein Sektor an der Börse an Beliebtheit verliert. Trotz der Diversifizierung durch Investitionen in viele Einzeltitel bergen Branchenfonds aufgrund ihrer starken Konzentration ein höheres Risiko als breit gestreute Aktienfonds.

Vorteile und Nachteile von Branchenfonds im Überblick

Vorteile von Branchenfonds:

gezielte Investitionen in spezifische Branchen

Diversifikation innerhalb der Branche

Potenzial für überdurchschnittliche Renditen in wachstumsstarken Branchen

Möglichkeit, von Branchenexpertise des Fondsmanagers zu profitieren

Nachteile von Branchenfonds:

Anfälligkeit für branchenspezifische Risiken

begrenzte Diversifikation außerhalb der gewählten Branche

Volatilität aufgrund branchenspezifischer Ereignisse

Abhängigkeit vom Fondsmanager für erfolgreiche Anlageentscheidungen

Einschränkung auf bestimmte Branchen kann zu verpassten Chancen in anderen Bereichen führen

Für risikobereite Anleger können sie dennoch eine Möglichkeit sein, gezielt auf Trends zu setzen oder das langfristige Potenzial einer spezifischen Branche auszuschöpfen. Beliebte Branchenfonds konzentrieren sich beispielsweise auf Bereiche wie Biotechnologie, Technologie, Konsumgüter oder erneuerbare Energien.

Die renditestärksten Branchenfonds über 10 Jahre auf einen Blick

Auf den folgenden Seiten stellen wir die jeweils drei besten Branchenfonds und ETFs über zehn Jahre pro Sektor vor. Mit den erfolgreichsten Produkten konntest du eine Performance von über 700 Prozent erzielen. Finde heraus, wo ETFs die Nase vorn haben und wo aktive Manager punkten können.

Stand der Daten: 10. Februar 2024