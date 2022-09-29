Fünf-Jahres-Sieger Das sind die besten breit aufgestellten Nachhaltigkeitsfonds

Nachhaltige Aktienstrategien gehören zu den erfolgreichsten der vergangenen Jahre – allen Krisen zum Trotz. Anleger haben zuletzt vor allem in nach Artikel 9 klassifizierte Produkte investiert. Wir stellen die 15 besten dunkelgrünen, thematisch breit aufgestellten Aktienfonds auf Fünf-Jahres-Sicht vor.

Von erneuerbare Energien über Recycling und Wasser bis Tech: Die besten breit aufgestellten Aktienfonds mit Nachhaltigkeitsfokus setzen auf unterschiedlichste Themen.

Das sind die besten Aktienfonds für erneuerbare Energien

Das Klischee, dass sich mit nachhaltigen Investments kein Geld verdienen lässt, ist längst überholt. Im Gegenteil sind Anleger mit grünen Aktienfonds sogar in den Krisen der vergangenen Jahre gut gefahren. Längst ist das bei Investoren angekommen: Das vergleichsweise kleine Segment der Aktienfonds und ETFs der Kategorie Ökologie in Europa lag Daten des Analysehauses Morningstar zufolge zuletzt auf Rang 3 der absatzstärksten Fondskategorien.

Anleger legen dabei den Fokus auf gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifizierte Fonds, die aufgrund strenger Nachhaltigkeitskriterien auch als „dunkelgrün“ bezeichnet werden. Entsprechende Produkte sammelten laut Morningstar alleine im zweiten Quartal 2022 trotz Sorgen um Ukraine-Krieg, Inflation und Rezession europaweit knapp 6 Milliarden Euro ein. Artikel-8-Fonds, sogenannte „hellgrüne“ Produkte, sowie Fonds ohne nachhaltige Strategie mussten dagegen Abflüsse hinnehmen.

Ein Blick auf die Wertentwicklung dunkelgrüner Aktienfonds zeigt: Besonders erfolgreich waren auf Fünf-Jahres-Sicht Produkte mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien sowie thematisch breit aufgestellte Nachhaltigkeitsfonds – letztere stellen wir in unserer Chart-Strecke vor. Mit den besten aktiv gemanagten Aktienfonds können dabei nur wenige ETFs mithalten. Hier sind die 15 Fünf-Jahres-Sieger:



Platz 15: Pictet Global Environmental Opportunities

ISIN: LU0503631714

Auflegung: 10.09.2010

Fondsvermögen: 8.448 Mio. Euro



Wertentwicklung 1 Jahr: -15,1%

Wertentwicklung 5 Jahre: 57,0%



Wertentwicklung 10 Jahre: 179,3%



Volatilität 5 Jahre: 17,6%



Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,67

Weitere Fonds-Kennzahlen und -Informationen finden Sie hier.

Mithilfe der Datenbank Morningstar Direct haben wir die besten nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifizierten Aktienfonds herausgefiltert. Ausschlaggebend war die Performance über fünf Jahre. Am besten haben thematisch breit aufgestellte Nachhaltigkeitsstrategien und Neue-Energie-Fonds abgeschnitten – letztere haben wir bereits in einer Chart-Strecke vorgestellt. Die Fondsdaten stammen von FWW (Stand: 27. September 2022).