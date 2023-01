Laut Forbes-Ranking Das sind die besten Fondsmanager 2022

Jedes Jahr erstellt das Magazin Forbes in Zusammenarbeit mit dem Fondsanalyse-Portal e-fundresearch.com anhand von Performance-Daten ein Ranking der besten 50 Fondsmanager aus der Dach-Region. Untersucht wurde die Outperformance im Zeitraum von November 2017 bis Oktober 2022 im Vergleich zum Durchschnitt der jeweiligen Peergroup. So ist sichergestellt, dass die Fondsmanager fair miteinander verglichen werden.

In der Auswertung kamen ausschließlich Publikumsfonds­, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz beheimatet sind. Ausländische Fonds, die in der Dach-Region zugelassen und handelbar sind, wurden nicht in die Analyse einbezogen.