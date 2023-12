Jedes Jahr erstellt das renommierte Magazin Forbes in Zusammenarbeit mit dem Fondsanalyseportal e-fundresearch.com ein Ranking der 50 besten Fondsmanager der Dach-Region. Dafür werden umfangreiche Performancedaten herangezogen, wobei die Wertentwicklung von 4.750 Fondsstrategien über die vorangegangenen fünf Jahre analysiert wurde. Das Ranking basiert auf der Outperformance gegenüber dem Durchschnitt der jeweiligen Peergroup. Ein wesentliches Merkmal dieses Bewertungsverfahrens ist die sorgfältige Zuordnung der Fondsstrategien zu ihren spezifischen Anlageklassen. Dies gewährleistet eine faire Vergleichbarkeit der Fondsmanager, da deren Performance nicht nur von der allgemeinen Entwicklung der Assetklasse beeinflusst wird.

Der Analysezeitraum erstreckt sich über fünf Jahre vom 1. November 2018 bis zum 31. Oktober 2023. In die Analyse wurden nur Publikumsfonds einbezogen, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz beheimatet sind. Ausländische Fonds, die zwar in der Dach-Region zugelassen und handelbar sind, wurden in der Analyse nicht berücksichtigt. Diese strikte Vorgehensweise trägt dazu bei, ein präzises und aussagekräftiges Bild der besten Fondsmanager in der Dach-Region zu zeichnen. Die 20 besten Profis stellen wir in der nachfolgenden Bilderstrecke vor.

Stand der Performance-Daten: 12. Dezember 2023