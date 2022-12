Abseits der Ucits-Welt Das sind die besten Hedgefonds-Manager der Welt

Im Gegensatz zu klassischen Investmentfonds sind Hedgefonds kaum reguliert – und verfolgen unterschiedlichste Strategien. Welche Fondslenker sind dabei besonders erfolgreich? Wir haben uns abseits des deutschen Universums im weltweiten Angebot nach interessanten alternativen Investmentfonds und ihren Managern umgesehen.

© Fotomontage Jessica Hunold mit Canva

Hinter der Bezeichnung Hedgefonds verbergen sich alternative Investmentfonds mit unterschiedlichsten Strategien. Manager können ohne Beschränkung in verschiedene Anlageklassen investieren, auf Leerverkäufe setzen, in Unternehmenskredite investieren, andere Hedgefonds kaufen – um nur einige Möglichkeiten zu nennen. Diese speziellen Fonds zielen in der Regel darauf ab, höchstmögliche Renditen zu erwirtschaften. Dafür werden oft allerdings auch sehr hohe Risiken eingegangen. Da Hedgefonds weniger reguliert sind als klassische Investmentfonds und nicht an der Börse gehandelt werden, sind diese Produkte meist nur für Profianleger zugänglich. Oft ist die Mindestanlagesumme zudem sehr hoch.

Erfolgreiche Hedgefonds-Manager können Milliarden verdienen und werden manchmal sogar berühmt. Wie Starmanager Ray Dalio und andere Hedgefonds-Lenker investieren, wird auch von vielen Analysten und Privatanlegern beobachtet. Schließlich wird ihnen zugetraut, Trends und Entwicklungen besonders früh zu erkennen. Grund genug, sich einmal abseits der regulierten Fondswelt nach erfolgreichen Hedgefonds-Managern und ihren Strategien umzuschauen.

Die Top-Ten-Hedgefonds – so haben wir ausgewertet

Auf Basis von Daten des Analysehauses Morningstar haben wir uns im weltweiten Fondsuniversum nach den Hedgefonds mit dem besten Verhältnis aus Rendite und Risiko umgesehen. Dabei sind ausschließlich Fonds in die Wertung eingeflossen, die mindestens fünf Jahre am Markt und 100 Millionen Euro schwer sind. Weitere Kriterien für Auswahl: Wir haben Hedgefonds mit Basiswährung US-Dollar oder Euro sowie mit einer Mindestanlagesumme von maximal 500.000 US-Dollar oder Euro ausgewählt.

Die entscheidende Kennzahl für unsere Rangliste der Top Ten der Hedgefonds-Manager ist die Sharpe Ratio über fünf Jahre. Dieser Wert setzt den erzielten Wertzuwachs ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Für die Berechnung der Sharpe Ratio wird zuerst die risikolose Verzinsung von der Performance des Fonds abgezogen. Diese Nettoertragszahl wird dann einfach durch das eingegangene Risiko dividiert, die sogenannte Standardabweichung.

Das Ergebnis stellt eine risikoadjustierte Rendite dar, welche im Vergleich zur absoluten Performance mehr über die Qualität eines Fonds aussagt. Entgegen anderen Kennzahlen kann die Sharpe Ratio für Fondsvergleiche in unterschiedlichen Assetklassen genutzt werden. Denn sowohl für den Ertrag als auch für die Volatilität, also das Ausmaß der Schwankungen, werden absolute Zahlen unabhängig von einem Index herangezogen. Ein Aktienfonds kann also anhand der Sharpe Ratio direkt mit einem Anleihen-, Geldmarkt- oder auch einem Hedgefonds verglichen werden.