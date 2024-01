Das Jahr 2022 und 2023 prägten markante Veränderungen im Marktumfeld – von kräftigen Kursverlusten hin zu einem renditestarken Börsenjahr. Getrieben von den großen Technologiewerten erreichten die Aktienmärkte teilweise neue Rekordstände. In diesem dynamischen Umfeld entwickelten sich auch Mischfonds positiv. Dies gilt insbesondere für dynamische und flexible Produktvarianten.

Mischfonds im Überblick

Mischfonds zielen darauf ab, Verlustrisiken zu minimieren und gleichzeitig stabilere Erträge zu erzielen, indem sie in verschiedene Anlageklassen investieren. Ein klassisches Beispiel ist ein Portfolio, das sowohl Aktien als auch Anleihen enthält. Diese beiden Anlageklassen haben unterschiedliche Eigenschaften: Aktien bieten langfristig höhere Renditen, unterliegen aber stärkeren Wertschwankungen. Anleihen hingegen bieten stabilere Erträge, die aber mit niedrigeren Renditen einhergehen. Die genaue Gewichtung im Portfolio hängt davon ab, ob der jeweilige Fondsmanager den Schwerpunkt auf Rendite oder Stabilität legt.

Lange Zeit galt die traditionelle Aufteilung von 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen als Standard für ein ausgewogenes Portfolio. Die Nullzinspolitik der Notenbanken und die damit einhergehende Niedrigzinsphase haben jedoch die Attraktivität von Anleihen beeinträchtigt. Diese boten nur noch geringe Renditen und es bestand das Risiko von Wertverlusten, sollten die Zinsen in Zukunft steigen.

Einige Manager integrieren daher auch Rohstoffe, Edelmetalle oder Derivate in ihre Portfolios, um die Renditen unter besonderen Marktbedingungen zu stabilisieren. Rohstoffe können beispielsweise als Inflationsschutz dienen, während Edelmetalle als sichere Häfen in unsicheren Zeiten angesehen werden. Durch den Einsatz von Derivaten können Fondsmanager auf spezifische Marktbewegungen reagieren und Risiken steuern.

Die Besten im Jahr 2023: Minifonds schlagen die Platzhirsche

Die großen und bekannten Mischfonds schafften es im Jahr 2023 überraschenderweise nicht in die Top 20. Der AGIF Allianz Income and Growth, der größte hierzulande erhältliche Mischfonds, legte um 13 Prozent zu. Der Acatis Value Event Fonds, mit einem Fondsvolumen von über 7 Milliarden Euro ebenfalls ein Flaggschiff, schnitt mit einem Jahresplus von 14,1 Prozent noch am besten ab. Auch das reicht insgesamt jedoch nur für einen Platz im Mittelfeld.

Auffällig: Die besten Mischfonds des Jahres 2023 zeichnen sich häufig durch ein vergleichsweise geringes Fondsvolumen aus. Der Siegerfonds in diesem Ranking kommt gerade einmal auf 6,4 Millionen Euro. Er erzielte im Jahr 2023 eine satte Rendite von knapp 36 Prozent. Die geringe Größe ist aber auch ein Warnsignal, denn Minifonds können anfälliger für Schließungen oder Fusionen sein. Aus Gründen der langfristigen Sicherheit und Stabilität erscheint es ratsam, Fonds zu bevorzugen, die bereits einige Jahre am Markt sind und die 30-Millionen-Euro-Grenze überschritten haben.

Die Performance der Dickschiffe im Jahr 2023:

Fondsname ISIN Fondsvolumen in Mio. Euro Performance 2023 AGIF Allianz Income and Growth LU0964807845 40.208 +13,4 Prozent FVS Multiple Opportunities LU0323578657 24.730 +10,1 Prozent JPM Global Income LU0395794307 17.478 +5,7 Prozent Union Privatfonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5 15.172 +7,3 Prozent DWS Concept Kaldemorgen LU0599946893 13.734 +5,5 Prozent Blackrock Global Allocation LU0171283459 13.006 +8,5 Prozent M&G Optimal Income LU1670724373 9.044 +9,6 Prozent AGIF Vermögensmanagement Balance LU0321021155 7.695 +5,7 Prozent Acatis Value Event Fonds DE000A0X7541 7.532 +14,1 Prozent

Sortierkriterium: Fondsvolumen



Nachfolgend präsentieren wir die 20 Renditesieger des Jahres 2023 im Bereich der Mischfonds.

Stand der Daten: 30. Dezember 2023