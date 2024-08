Deutschland reißt die selbstgesteckten Ausbauziele für Wind- und Solarenergie regelmäßig. Weltweit geht der Ausbau erneuerbarer Energien allerdings rasant voran, wie Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigen. Seit 2020 haben sich die Investitionen stark beschleunigt. In diesem Jahr werden Prognosen der IEA zufolge weltweit zwei Billionen US-Dollar in saubere Energien fließen – doppelt so viel wie in fossile Brennstoffe wie Öl, Gas und Kohle. Photovoltaik-Projekte liegen dabei mit Abstand vorn.

Schon im kommenden Jahr könnten erneuerbare Energien den weltweit größten Stromproduzenten Kohle ablösen, so die Experten der IEA in ihrem jüngsten Report. Bis 2028 dürfte sich der Anteil von Windenergie und Photovoltaik an der weltweiten Stromerzeugung auf 25 Prozent verdoppeln. Viele Staaten treiben den Ausbau mit Fördergeldern voran.

Beste Nachhaltigkeitsfonds verfolgen unterschiedliche Strategien

Anleger, die in alternative Energiequellen investieren möchten, können mittlerweile aus einer Vielzahl von Fonds und ETFs wählen. Die besten Fonds aus dem Themenspektrum Umwelt, Klima und erneuerbare Energien verfolgen dabei ganz unterschiedliche Ansätze, wie unsere Auswertung zeigt. Aktive Strategien überwiegen – in die Top Ten hat es nur ein ETF geschafft. Ausschlaggebend für unsere Rangliste war die Wertentwicklung über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Stand der Daten: 21. August 2024