Tops und Flops Das sind die besten und schlechtesten Fonds im April

Börsenkurse unterliegen ständigen Trends. Sie steigen, fallen oder bewegen sich seitwärts. Börsenprofis sprechen oft von Zyklen, in denen sich die Kurse bewegen. So zeigt der Dax im Jahresverlauf bestimmte Muster. Generell gelten die Monate Januar und April als besonders gute Börsenmonate. Im Spätsommer geht es dagegen oft abwärts. Betrachtet man das bisherige Börsenjahr, so hat es sich ziemlich genau an die saisonale Statistik gehalten. Vor allem ab Mitte Februar fielen die Kurse bis Mitte März und erholten sich Ende April wieder. Der Januar verlief in diesem Jahr allerdings noch besser als in normalen Jahren.

Saisonaler Rhythmus sorgt für Rückenwind an den Börsen

„Die Markttechnik unterstützt derzeit die Aktienmärkte. Der saisonale Rhythmus sorgt für Rückenwind“, kommentiert Stefan Breitner, Leiter Research und Portfoliomanagement bei der DJE Kapital AG, das Börsengeschehen. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung in den USA sei gesunken. Allerdings gebe es Warnsignale wie eine schrumpfende Geldmenge und eine schlechtere Kreditvergabe der Banken.

Krisen wie der Krieg in der Ukraine, die Inflation und zuletzt die Bankenpleiten spielen dagegen gefühlt kaum noch eine Rolle. Die Börsenbullen bestimmen die Richtung an den Kapitalmärkten. Der Dax kletterte in diesem Jahr bereits um rund 14 Prozent und markierte gleich am ersten Handelstag des Börsenmonats Mai mit dem Sprung über die 16.000-Punkte-Marke ein neues Jahreshoch, auch wenn er sich nicht über der Marke halten konnte. Vor allem die Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch und der einen Tag später folgende Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank warfen ihre Schatten voraus.

Die meisten Marktteilnehmer erwarten eine weitere Anhebung der US-Leitzinsen um 25 Basispunkte. Doch über die Zeit danach sind sich die Fed und der Markt uneins. Während die Anleger bereits mehrere Zinssenkungen in diesem Jahr einpreisen, signalisiert die Fed bislang keine Lockerung für 2023. Die EZB scheint ihren Straffungskurs noch lange nicht beendet zu haben. Nach Monaten rückläufiger Teuerung ist die Inflation in der Eurozone im April wieder leicht gestiegen, was den Druck auf die Notenbank erhöht.

Regionale Unterschiede: Europäische Börsen im Plus, Übersee etwas schwächer

Insgesamt zeigten sich die Aktienmärkte im April unentschlossen und beendeten den Monat mit kaum veränderten Notierungen. Je nach Region und Sektor fielen die Kursveränderungen unterschiedlich aus. Während die Börsen in Europa den vergangenen Monat überwiegend im Plus beendeten, notierten die Märkte in Übersee etwas schwächer. Der deutsche Leitindex Dax legte insgesamt um 1,9 Prozent zu. Noch besser verlief der April für Aktien aus Großbritannien, Italien und Frankreich. Hier legten die jeweiligen Indizes um rund 3 Prozent zu. Der amerikanische S&P 500 gab um 0,1 Prozent nach. Die Technologiebörse Nasdaq verlor 1,1 Prozent. Allerdings ist der Technologieindex seit Jahresbeginn bereits um rund ein Fünftel gestiegen.

Meta-Aktie mit starkem Anstieg: Umsatz übertrifft Erwartungen und Nutzerzahlen steigen

Als treibende Kraft des Index erwies sich unter anderem die Facebook-Aktie Meta. Wie die meisten Tech-Titel hat auch Meta ein rabenschwarzes Jahr hinter sich. Inzwischen trauen die Anleger dem Papier des Zuckerberg-Konzerns wieder mehr zu. Seit Jahresanfang ist die Aktie um rund 100 Prozent gestiegen, allein im April um fast 20 Prozent. Bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen für die Monate Januar bis März übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten.

Das Unternehmen meldete einen Umsatz von knapp 29 Milliarden US-Dollar und lag damit rund eine Milliarde US-Dollar über den Konsensschätzungen. Positiv überraschte die Zahl der Nutzer auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen. Nach einem Rückgang im vergangenen Jahr konnte Meta hier erstmals wieder ein Wachstum verzeichnen. „Neben den Wachstumszahlen gefällt uns, wie gut Meta Reels monetarisiert und Marktanteile bei Kurzvideos gewinnt“, kommentiert Baki Irmak von Pyfore Capital und Manager des Digital Leaders Fund.

Zwar lesen sich die elementaren Eckdaten im Quartalsbericht positiv. Doch mit dem Metaverse und der dahinterstehenden Virtual-Reality-Technologie verbrennt der Konzern weiterhin Milliarden. So musste Meta im Geschäftsbereich „Reality Labs“ erneut einen Milliardenverlust ausweisen. Ob sich Meta allein mit dem Zugpferd Social Media den experimentellen Konzernbereich „Reality Labs“ mit seinen Milliardenverlusten leisten kann, wird die Zukunft zeigen. Auch die neuen virtuellen Welten des Metaversums müssen sich früher oder später rechnen.

Neben Nvidia und Activision Blizzard gehört Meta zu den Top-Positionen im iShares Metaverse. Im April legte der Metaverse-ETF um 3 Prozent zu. Die Schere zwischen den besten und schlechtesten Produkten zum Thema künstliche Intelligenz öffnete sich jedoch. Während das Thema im ersten Quartal noch ausnahmslos für satte Gewinne sorgte, mussten einige Fonds wie der Allianz Global Artificial Intelligence und der L&G Metaverse ESG Exclusions im April rund 7 Prozent ihrer Gewinne abgeben.

Vaneck Crypto and Blockchain Innovators ETF legt deutlich zu

Im Vergleich zum Vaneck Crypto and Blockchain Innovators ETF sind diese Ergebnisse nur Peanuts. Mit einem Plus von fast 20 Prozent setzte sich der ETF im April an die Spitze der über 33.000 Fonds und ETFs in unserer Datenbank. Klotzen statt kleckern scheint in der Kryptowelt wieder angesagt zu sein. Seit Anfang 2023 hat der ETF seinen Wert mit fast 80 Prozent plus nahezu verdoppelt - so viel wie kein anderes Produkt. Wer hingegen Anfang April 2022 in den Krypto-ETF eingestiegen wäre, hätte bis heute einen Verlust von rund 54 Prozent eingefahren. Das Timing des Kaufs war hier also entscheidend und zeigt, wie volatil dieser VanEck-ETF sein kann. Mit ihm können Anleger in Unternehmen investieren, die digitale Vermögenswerte und Zahlungsmittel, das Mining von Kryptowährungen sowie Softwaredienstleistungen abdecken.

Die Wertentwicklung ist eng mit der von Bitcoin und anderen digitalen Währungen verknüpft. Bitcoin kämpft derzeit um die Marke von 30.000 US-Dollar, die sich nach dem rasanten Anstieg als hartnäckige Widerstandszone erweist. Dabei ist zu berücksichtigen: Seit seinem Tief im November 2022 hat sich der Bitcoin-Kurs in nur fünf Monaten bereits verdoppelt. Für zusätzliche Kursphantasie sorgt der historische Verlauf der bisherigen Bitcoin-Zyklen. Diese wurden bisher durch die Halving-Termine bestimmt. Bei diesen Bitcoin-Halvings werden die Belohnungen für die Miner jeweils um die Hälfte reduziert und damit auch das Angebot an neuen Bitcoins. Natürlich kann man die Entwicklung der Vergangenheit nicht eins zu eins in die Zukunft übertragen, aber zur Einordnung der Kursentwicklung sind solche Vergleiche hilfreich, denn Bitcoin ist kein Unternehmen, das durch überraschende Veränderungen von Umsatz und Gewinn aus der Bahn geworfen wird.

Value-Aktien wieder im Aufwind: Diese Fonds konnten im April punkten

Unter den weltweit anlegenden Aktienfonds konnten sich im April nach einigen schwachen Monaten wieder einige Fonds aus der Value-Ecke an die Spitze setzen. Der Long Term Investment Fund (Sia) Classic zählte mit einem Plus von rund 6 Prozent zu den stärksten Produkten im April. Der Fonds profitierte unter anderem von der guten Börsenentwicklung in Europa. Denn im Gegensatz zu vielen Konkurrenten, die US-Aktien von Haus aus hoch gewichten, stammen nur 15 Prozent der Titel aus den USA, ein Großteil der Aktien kommt aus Großbritannien, Deutschland, Norwegen und Frankreich.

Als Value-Stockpicker achten die Manager der Schweizer Sia AG genau auf die Bewertung der einzelnen Unternehmen, in die sie investieren. „Wir nennen unseren Ansatz Strategic Value“, erklärt Fondsmanager Alex Rauchenstein. Er kombiniert die klassische Value-Analyse mit einer strategischen Branchenanalyse. Rauchenstein nennt es die 4G-Analyse und meint damit: gutes Geschäft, gutes Management, gute Bilanz zu einem guten Preis.

Ein besonderer Fokus liegt derzeit auf den Konsumgütern. „Die Gewinne bei Gütern des täglichen Bedarfs sind extrem stabil, man könnte auch sagen rezessionsresistent, weil die Produkte täglich gekauft werden, sei es Babypuder, Putzmittel, Suppen und vieles mehr“, sagt Rauchenstein. Der Kauf eines Neuwagens könne dagegen durchaus um Jahre verschoben werden. Zudem sei der Markt für Basiskonsumgüter bereits gut konsolidiert und die Unternehmen hätten eine gute Preismacht. Interessant ist laut Rauchenstein auch die Tatsache, dass die Aktien oft als sehr langweilig wahrgenommen werden und daher unter ihrem fairen Wert gehandelt werden.

Ein Ende der Value-Rally sieht er noch lange nicht - im Gegenteil. „In unseren Augen stehen wir erst am Anfang einer Entwicklung, die Jahre dauern wird. Denn die massiven Fehlallokationen der letzten Jahre müssen erst korrigiert werden, bevor der Trend zu Value-Aktien abebbt“, meint er mit Blick auf das billige und noch billigere Geld, mit dem die Kapitalmärkte seit Jahren geflutet wurde, was zu massiven Übertreibungen und Fehlallokationen geführt habe. Neben dem Quantex Global Value führt der LTIF (Sia) Classic mit einem Plus von 96 Prozent das Feld der global anlegenden Aktienfonds über drei Jahre an.

Value versus Growth: Für Value ist noch viel Luft nach oben

Value versus Growth Out-und Underperformances © Quellen: Sia Funds / Datastream / Goldman Sachs Investment Research

Auch andere Fonds aus dem Value-Lager entwickelten sich im April gut. So legten der Macquarie Valueinvest Lux Global oder der von Max Otte gemanagte PI Global Value um rund 5 Prozent zu. Macquarie Valueinvest Manager Jens Hansen warnt jedoch vor zu viel Euphorie: „Der Aktienmarkt ist derzeit sehr optimistisch und es ist leicht, enttäuscht zu werden“, sagt Hansen. Seiner Meinung nach sind die Erwartungen in einigen Marktsegmenten zu hoch, da das Geschäftsumfeld von einer anhaltend hohen Kosteninflation geprägt ist, die sich nun von den Rohstoffen auf die Löhne ausweitet.

„Unser Portfolio ist so strukturiert, dass es dem Gegenwind widerstehen und sich in den meisten Wirtschaftsszenarien gut entwickeln kann. Wir glauben, dass die meisten unserer Unternehmen über ein robustes Ertragswachstumsprofil und solide Bilanzen verfügen und unserer Meinung nach angemessen oder niedrig bewertet sind“, fügt er hinzu. Die Aktienauswahl für den Fonds basiert auf einem Bottom-up-Investmentprozess, der die fundamentale Stärke der Unternehmen und die Einschätzung der damit verbundenen Risiken berücksichtigt. Auf der Grundlage dieser Analyse werden die Länder, die Sektoren und die Branchen bestimmt.

Bankaktien mit Mini-Rally: Gewinne der größten US-Banken sorgen für Jubelstimmung

Was die Sektoren betrifft, so verzeichneten die Aktien der Banken eine Mini-Rally. Nachdem das Finanzsystem kurz vor dem Kollaps zu stehen schien, sorgten die Gewinne der größten US-Banken für Jubelstimmung. Dabei ist es noch keine zwei Monate her, dass die Silicon Valley Bank zusammenbrach, einige der Giganten zweistellige Verluste meldeten und Experten vor einer Finanzkrise 2.0 warnten.

Und jetzt?

Fast alles scheint schon wieder vergessen. Die Bank of America etwa meldete für das erste Quartal einen Gewinn von 8,16 Milliarden US-Dollar. Auch die Citibank übertraf mit einem Gewinn von 4,6 Milliarden US-Dollar die Prognosen. Für mutige Anleger hätte es sich einmal mehr ausgezahlt, antizyklisch einzusteigen. Also dann, wenn die Angst am größten ist. Gerade der europäische Finanzsektor setzte im April zu einer Gegenbewegung an, was sich an der Entwicklung der entsprechenden ETFs ablesen lässt. Der Lyxor Euro Stoxx Banks ETF legte zweistellig um 10,1 Prozent zu, gefolgt vom Invesco Euro Stoxx Optimised Banks ETF mit einem Plus von 9,9 Prozent. Die ETFs setzen auf europäische Großbanken wie BNP Paribas, Banco Santander oder ING.

Langfristig sieht die Bilanz für europäische Bankaktien allerdings mager aus. In den vergangenen 20 Jahren schaffte der zugrunde liegende Stoxx-Index für Banken kein Plus, der marktbreite Stoxx-Europe-600 dagegen 250 Prozent. Andere europäische Branchen wie Chemie oder Konsum können auf Kursgewinne von teils mehr als 800 Prozent zurückblicken. Auf der anderen Seite sind Bankaktien aufgrund ihrer schwachen Performance extrem günstig bewertet. So liegt das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis der Commerzbank im Jahr 2024 bei nur 5,4 Prozent, das der UBS bei 7,8 Prozent.

Besonderes Augenmerk sollte bei einem Engagement im Bankensektor auf dem Risikoprofil der Institute liegen. Schwierig wird es, wenn eine Bank plötzlich Kapital benötigt, etwa wenn viele Kunden ihr Kapital abziehen und die Bank gezwungen ist, ihre Staatsanleihen mit hohen Verlusten zu verkaufen, wie es bei der Silicon Valley Bank und einigen anderen kleinen Finanzhäusern der Fall war.

Aufstrebende Schwellenländer: Wachstumsfantasie allein reicht nicht aus

In der Vergangenheit waren immer wieder gute Argumente zu hören, warum man unbedingt in den aufstrebenden Schwellenländern investieren sollte. So sei die Bevölkerung im Durchschnitt deutlich jünger als in den Industrieländern und der Nachholbedarf beim Konsum entsprechend hoch. Zudem seien die Aktienmärkte noch unterentwickelt. So stehen die Emerging Markets insgesamt zwar mittlerweile für 40 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung, an der weltweiten Börsenkapitalisierung haben sie aber nur einen Anteil von gut 10 Prozent.

Doch Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum allein reichen nicht aus, um die Kurse in die Höhe zu treiben: Ein ganzes Jahrzehnt lang enttäuschten die Börsen der Aufsteigerländer. Sie blieben regelmäßig hinter den Märkten der Industrieländer zurück. Das Momentum spricht also nicht für die Emerging Markets. Auch im April verlor der marktbreite MSCI Emerging Markets knapp 3 Prozent. Auf Jahressicht steht ein Minus von 10 Prozent zu Buche.

Die schlechtesten Produkte im abgelaufenen Monat, sieht man von einigen gehebelten Short-ETFs ab, investieren allesamt in China. Der UBS Solactive China Technology verlor 8 Prozent, der Tamac Qilin China Champions 7,6 Prozent. Die unter anderem in den USA und Hongkong notierten Aktien chinesischer Technologiekonzerne wie Alibaba, Baidu und Tencent befinden sich seit Tagen auf Talfahrt. Verantwortlich dafür sind unter anderem die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China, die Befürchtungen einer weiteren Abkoppelung chinesischer Unternehmen von den USA geschürt haben.

Positive Ausreißer: Börsenboom in Indonesien, Mexiko und Osteuropa

Allerdings gibt es auch Regionen, die positiv hervorstachen. So sind es nicht die vielbeachteten asiatischen Volkswirtschaften China, Taiwan und Südkorea, wo im April die Börsenmusik spielte, sondern eher unscheinbare Länder wie Indonesien, Mexiko oder Osteuropa.

Der iShares Poland ETF erzielte mit einem Plus von 16 Prozent die beste Performance im Monatsverlauf, gefolgt vom Amundi Eastern Europe ex-Russia ETF mit einem Plus von 15,8 Prozent. Damit setzte die Region ihren seit Oktober 2022 anhaltenden Aufwärtstrend fort, nachdem die Börsen im März noch korrigiert hatten. Insgesamt war die Stimmung an den osteuropäischen Börsen im vergangenen Jahr aufgrund der wirtschaftlichen Verflechtungen und der Nähe zu Russland schlechter als im übrigen Europa. Marina Zavalock, Aktienstrategin bei Morgan Stanley, sieht vor allem in Polen und Griechenland Renditepotenzial und geht davon aus, dass sich die Neubewertung weiter fortsetzen wird. Die Länder würden sich durch eine relativ robuste Konjunktur auszeichnen und die Bewertungen seien auf einem niedrigen Niveau.

Im Amundi-ETF sind neben polnischen Aktien, die rund 64 Prozent des Fondsvermögens ausmachen, ungarische Titel mit einem Anteil von 19 Prozent und tschechische Papiere mit einem Anteil von 16 Prozent vertreten.

Mexiko als Gewinner des Nearshoring-Trends: Investitionen steigen

Auch die mexikanische Börse befindet sich seit geraumer Zeit im Aufwärtstrend. Bei den Anlegern führt sie nach wie vor ein Schattendasein. Der iShares MSCI Mexico Capped ETF legte im Monatsverlauf um rund 3 Prozent zu. Wer das Land bereits vor drei Jahren auf dem Radarschirm hatte, konnte mit entsprechenden Fonds sogar Gewinne von über 120 Prozent einfahren. “Nearshoring" heißt das Zauberwort der Stunde. Dahinter verbirgt sich die Verlagerung von Produktionsstätten US-amerikanischer Unternehmen in nahe gelegene Länder. Einer der großen Profiteure: Mexiko. Denn dort wird mehr investiert. Das wiederum wirkt sich positiv auf das Wirtschaftswachstum des Landes aus. Über die geografische Nähe hinaus haben sich die Beziehungen zwischen den beiden Regionen über die Jahre intensiviert. Mit einem Anteil von rund 34 Prozent sind die USA seit 2020 Hauptinvestor in Mexiko.

Konjunktursorgen belasten Ölpreis trotz Förderdrosselung

Die Notierungen für Rohstoffe befinden sich dagegen weiter auf dem Rückzug. So lag der Preis für Rohöl der Sorte Brent im Juni des vergangenen Jahres in der Spitze noch bei 124 US-Dollar pro Barrel. Aktuell liegt er nur noch bei 78 US-Dollar. Und dass, obwohl die Öl-Allianz Opec+ eine Drosselung der Fördermengen beschlossen hat. Belastet wird der Ölpreis vor allem durch wachsende Konjunktursorgen, da die großen Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen kräftig angehoben haben.

Die Analysten der US-Bank JP Morgan weisen in einer aktuellen Studie auf einen möglichen Treiber für den Ölpreis hin: das wahrscheinlich bevorstehende Ende der Zinserhöhungen in den USA. Demnach stieg der Ölpreis seit 1988 in den drei Monaten nach der letzten Zinserhöhung eines Fed-Zinserhöhungszyklus um durchschnittlich neun Prozent. Insgesamt verlor der Rogers Commodity Index, der 38 verschiedene Futures umfasst, im April 2,4 Prozent und auf Jahressicht 18 Prozent. Entsprechende ETFs wie der 2006 aufgelegte Market Access Rogers International Commodity Index ETF, der sich über drei Jahre mehr als verdoppelt hatte, verloren in ähnlicher Größenordnung.

Zukunft der Cannabis-Branche: abhängig von Legalisierung und Ausgestaltung

Mit einem Minus von 10 Prozent gehört der Cansoul Hanf Aktien Global erneut zu den großen Monatsverlierern. Auf Sicht von einem Jahr summieren sich die Verluste damit bereits auf 60 Prozent. Nachdem Optimisten bereits Anfang 2023 mit konkreten Plänen zur Legalisierung von Cannabis gerechnet hatten, trat Gesundheitsminister Karl Lauterbach zuletzt immer wieder auf die Bremse. Zunächst soll das EU-Parlament in Brüssel prüfen, ob eine Legalisierung möglich ist. Erst wenn die EU zustimmt, will das Ministerium einen Gesetzentwurf erarbeiten. Eine Legalisierung vor 2024 wird damit immer unwahrscheinlicher.

Die Zukunft der entsprechenden Branchenvertreter wird in hohem Maße von der weiteren Entwicklung der Legalisierungsbestrebungen und der konkreten Ausgestaltung der Legalisierung abhängen. Die beiden größten Positionen im Cannabis-Fonds sind Tilray und Green Thumb Industries. Tilray liefert seine Produkte an Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser, Behörden und Forscher weltweit. Als eines der führenden Unternehmen erforscht, produziert und vertreibt es medizinische Cannabinoide. Green Thumb Industries ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Produktion und den Vertrieb von Cannabis in 15 US-Bundesstaaten konzentriert. Das Unternehmen betreibt 17 Plantagen und besitzt Lizenzen für mehr als 70 Verkaufsstellen.