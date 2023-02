Tops und Flops Das sind die besten und schlechtesten Fonds und ETFs im Januar

Die internationalen Aktienmärkte legten im Januar einen fulminanten Jahresauftakt hin. Fast alle Indizes beendeten den Monat positiv. Vor allem der US-Technologieindex Nasdaq erzielte prozentual zweistellige Zuwächse (10,6 Prozent). Der Dax beendete den Monat mit einem Plus von fast 9 Prozent. Sein kleinerer Bruder, der MDax, schraubte sich um 14 Prozent nach oben. Investoren frohlocken: Sie gehen davon aus, dass die Notenbanken noch in diesem Jahr von ihrem Straffungskurs abrücken und die Leitzinsen möglicherweise wieder senken. Denn an der Energie- und Rohstofffront zeichnete sich zuletzt Entspannung ab und die Rezessionssorgen schwinden. Zudem überraschte China mit dem plötzlichen Ende der Null-Covid-Politik.

Der Januar-Effekt

„Wie der Januar, so das ganze Jahr“, lautet eine alte Börsenweisheit. Sie besagt, dass den Börsen ein hervorragendes Jahr ins Haus steht, wenn der Januar mit einem Gewinn endet. Betrachtet man die Ergebnisse der Vergangenheit, erscheint diese Börsenregel auf den ersten Blick zu funktionieren. In den vergangenen 20 Jahren endete das Börsenjahr nach einem Plus im Januar in 75 Prozent der Fälle positiv. Allerdings ist das meist der Tatsache geschuldet, dass die Aktienmärkte generell die meisten Jahre mit Gewinn beenden.

Ein anders Bonmot lautet, dass Aktien im ersten Monat des Jahres überdurchschnittliche Renditen aufweisen, weil Anleger den Jahresanfang als gute Gelegenheit sehen, ihre Anlagen umzustrukturieren und in Aktien zu investieren. Der Januar gilt auch als starker Monat, weil viele Investoren Dividenden und Steuergutschriften erhalten und in den Aktienmarkt reinvestieren.

Die Märkte verlassen die Angstzone

Ob es dieses Jahr wieder so kommt, ist schwer zu sagen. Die Währungshüter haben jedenfalls bei ihrer letzten Sitzung bekräftigt, dass sie die Zinsen so lange anheben werden, bis das Inflationsgespenst eingefangen ist. Ein vorschnelles Ende der Zinserhöhungen ist eher unwahrscheinlich. „Wir werden den Kurs beibehalten, bis die Arbeit erledigt ist“, sagte Fed-Chef Jerome Powell.

Aus den USA kommen indes besorgniserregende Signale. Dort ist das Volumen der Call-Optionen zuletzt auf ein Allzeithoch gestiegen, was statistisch mit einer blutigen Nase endet. Gleichzeitig hat das CNN-Stimmungsbarometer, der Fear and Greed Index, die Angstzone verlassen und steht deutlich im „Gier“- Bereich. Alles Gründe, die dafürsprechen, die Rally der vergangenen Tage mit ausreichend Skepsis zu betrachten.

Fear and Greed Index am 8.Februar 2023: © CNN Business

Zu Vorsicht rät auch Marcus Hüttinger, Marktstratege bei der Gané AG: „Es gibt eigentlich keinen Grund zur Euphorie. Die Herausforderungen für die Kapitalmärkte bleiben groß. Der Krieg in der Ukraine wird aller Voraussicht nach kurzfristig kein Ende finden, die Wachstumserholung in China kann Rohstoffpreise schnell wieder verteuern und die massiv angestiegenen Lohn- und Kapitalkosten in den USA und in Europa lasten auf den Margen der Unternehmen. Zumal sich Konsumenten diesseits und jenseits des Atlantiks zukünftig in Zurückhaltung üben dürften. Zusätzlich preist der Kapitalmarkt in den USA schon jetzt Zinssenkungen für die zweite Jahreshälfte ein“, so der Experte.

Nichtsdestotrotz hat sich im vergangenen Monat einiges von dem, was im Vorjahr auf den Kopf gestellt wurde, wieder umgekehrt. Ausgerechnet die großen Technologieunternehmen, die im vergangenen Jahr am stärksten gefallen sind, legten in diesem Jahr bereits zweistellig zu. Dabei sind die größten Verlierer am stärksten gestiegen: Die Aktien des Zuckerberg-Konzerns Meta und die von Elon Musks Tesla. Beide verteuerten sich um fast 60 Prozent. Tesla-Aktien gerieten im vergangenen Jahr aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Nachfrage und der Eskapaden von Elon Musk unter Druck. Die von Tesla jüngst vorgelegten Zahlen entsprachen jedoch den Erwartungen von Analysten. Der Umsatz stieg um 51 Prozent auf 81 Milliarden US-Dollar und der Gewinn legte im Jahresvergleich um 128 Prozent zu.