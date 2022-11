So wichtig wie die Hausratversicherung Das sind die besten Versicherer von Geschäftsinhalten

Mit 526 Punkten und 5 Sternen bietet die Württembergische die beste Geschäftsinhaltsversicherung in Deutschland an. Zu diesem Ergebnis kommt das Analysehaus Exulting in seiner aktuellen Studie. Die Analysten bewerteten die aktuellen Deckungen zur Inhaltsversicherung für das Geschäft mit kleinen und mittelgroßen Firmen, konkret 164 Tarifvarianten von 33 Versicherern.

Die Liste der Top-10-Anbieter habe sich zum Vorjahr deutlich verändert, sagen sie. Kleine Versicherer seien dabei weiter vorn und das Leistungsniveau sei insgesamt gestiegen. Mehrere Versicherer hätten neue oder überarbeitete Bedingungen an den Markt gebracht, die ein höheres Leistungsniveau böten.

Neu in den Top 10 sind BGV, Helvetia, Nürnberger und Zurich. Im Ranking gestiegen ist Dialog. Von anderen Anbietern überholt und nicht mehr in den Top-10 sind VHV, Volkswohl Bund und Baloise.

Ranking von Exulting: Der Durchschnitt der Bewertungspunkte über alle Tarife ist von 349 auf 401 Punkte gestiegen, der Durchschnitt unter den Top-10 von 443 auf 480 Punkte. © Exulting

„Kritisch sehen wir immer, wenn Versicherungsschutz nicht klar formuliert ist. In den jüngsten Deckungen ist das Bemühen um die Verkürzung der Bedingungen erkennbar. Hierzu sind Klarstellungen zum Versicherungsschutz entfallen“, heißt es von Exulting. Dadurch nähmen die Anforderungen an die richtige Wertung der Bedingungen zu, Fehldeutungen seien möglich. „Bei Angebotsvergleich wird der Aufwand für Makler höher und das Risiko einer falschen Bewertung steigt“, so das Fazit der Analysten.