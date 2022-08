Für Millionen Menschen ist Wassermangel Tag für Tag eine große Herausforderung. Und weil die Nachfrage nach sauberem Wasser steigt, ergeben sich für zahlreiche Unternehmen interessante Aufgaben und Geschäftsmodelle. Es ist also nicht verwunderlich, dass immer mehr Fondsmanager das Thema Wasser entdecken. Einige Investmenthäuser haben mittlerweile auch passive Fonds im Angebot. In dieser Chart-Strecke findest Du ihre Performance-Daten.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Wasser ist eine der begehrtesten und am meisten genutzten Ressourcen der Erde. Wie andere Rohstoffe, etwa Öl und Gold, können auch Geldanlagen in Wasser jedes Portfolio diversifizieren. Eine Möglichkeit, sich in der Wasserbranche zu engagieren, sind Wasser-ETFs. Diese stecken das Geld der Anleger in solche Unternehmen, die sich mit dem Aufbereiten und Reinigen von Wasser sowie mit dessen Vertrieb beschäftigen. Zu den bekanntesten Namen gehören dabei BASF, 3M und ITT.

Als wichtiger Rohstoff können Wasser-ETFs als defensive Position in einem Portfolio eingesetzt werden. In dem Maße jedoch, in dem Wasserknappheit zu einer wachsenden Gefahr wird, können diese ETFs auch eine offensive Position darstellen.

Auf den nächsten Seiten findest Du die in Deutschland erhältlichen Wasser-ETFs, sortiert nach ihrer Performance in den vergangenen drei Jahren.