Mit dem Ende der Nullzinspolitik in Japan rücken Nebenwerte wieder in den Fokus. Wir zeigen die zehn besten Fonds für japanische Small und Mid Caps über drei Jahre.

Zeigte sich die japanische Börse in den ersten Monaten des Jahres sehr freundlich, folgten im August heftige Kursbewegungen mit sehr hohen Tagesverlusten aber auch Rekordtagesgewinnen. Diese extreme Volatilität wurde durch die überraschende Zinserhöhung der Notenbank Bank of Japan ausgelöst. Nach Jahren einer ultralockeren Zinspolitik werden nun die Zügel angezogen. Es scheint, als ob in Japan eine neue Ära begonnen hat. Daraus könnten sich Chancen für Nebenwerteinvestoren ergeben.

Japanische Nebenwerte waren viele Jahre ein sehr spannendes Segment. In den wilden Zeiten Ende der 90er Jahre waren dort unfassbare Gewinne zu erzielen und diese lockten entsprechend Investoren auch auf Fondsbasis an. Mit dem Platzen der Dotcom Blase war es dann lange Zeit eher ruhig in diesem Segment. Anleger setzten auf die japanischen Large Caps, sprich die exportstarken global aktiven Unternehmen.

Es gab zwar immer wieder starke Fonds im Nebenwertesegment, wie beispielsweise den Atlantis Japan Opportunities, der viele Jahre auch Sieger der Studie zur Aktivität von Fondsmanagern des Greiff Research Instituts war. Die vielfach ausgezeichnete Managerin Taeko Setaishi musste aber seit Ende 2022 Federn lassen und liegt deutlich hinter dem Index und der Vergleichsgruppe zurück. Nun war in Medienberichten überraschend zu vernehmen, dass der Fonds Anfang Dezember dieses Jahres liquidiert wird.

Zinserhöhung in Japan lässt Aufholjagd bei Nebenwerten erwarten

Die geänderte Fiskalpolitik in Japan, mit dem Ende der Nullzinspolitik und erster erfolgter Zinserhöhung mit Aussicht auf weitere Zinsschritte, ändert nun das Bild. Durch die Nullzinspolitik kam es über Jahre zu sogenannten Carry Trades, das heißt, Anleger konnten Gelder in Yen günstig leihen und in höher verzinste Währungen investieren, welche einerseits den Yen-Kurs drückten und gleichzeitig die Aktienmärkte stärkten. Profiteure dabei waren stets die großen exportorientieren Unternehmen.

Durch die erfolgte Zinserhöhung wird der Yen stärker und dies belastet die Exportwirtschaft in Japan. Gleichzeitig ermöglicht diese Entwicklung binnenwirtschaftlich aktiven Unternehmen über die Jahre verlorenes Terrain wieder aufzuholen. Und gerade hier kommt man an Nebenwerten aus dem Small und Mid Cap Bereich nicht vorbei.

Wir haben Ihnen eine Liste mit den besten japanischen Nebenwertefonds über drei Jahre erstellt.

Bitte beachten Sie: Die meisten Fonds in dieser Kategorie gibt es in unterschiedlichen Tranchen, insbesondere auch in währungsgesicherten Varianten. Da diese Währungssicherungen aber oftmals stark voneinander abweichen und nicht vergleichbar sind, und zudem wegen deren Vielfalt und unterschiedlichem Einsatz auch keine trennscharfen Peer Groups zu bilden sind, haben wir in diesem Ranking alle derartigen Tranchen der Fonds berücksichtigt und die aus Sicht deutscher Anleger jeweils erfolgreichste Anteilsklasse aufgeführt.

Stand der Daten ist der 7. November 2024.