Anleger-Lieblinge Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im April 2023

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 55 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich die Ergebnisse im ETF-Bereich.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 2. Mai 2023

>>>Vergrößern

DAS INVESTMENT: Wie entwickelten sich die ETF-Zuflüsse im April?

Kai Friedrich: Die Nachfrage der Ebase-Kunden nach ETFs blieb auch im April weiterhin stark. So lagen die Mittelzuflüsse bei ETFs im April mit einem Fundflow-Faktor von 1,61 deutlich über den Mittelabflüssen. Die Käufe bei ETFs überstiegen die Verkäufe somit um 61 Prozent.

Wie auch bei aktiven Fonds lag das Handelsvolumen dabei jedoch unter dem Durchschnitt des bekannterweise handelsintensiven Vorjahres. So betrugen die Handelsaktivität bei ETFs im April 67 Prozent des Vorjahresdurchschnitts.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 2. Mai 2023

>>>Vergrößern

Welche Indizes waren für ETF-Anlagen besonders gefragt?

Friedrich: Wie auch in den Vormonaten war der MSCI World im April bei der ETF-Anlage der gefragteste Index. Der S&P 500 folgt als bekannter Standardindex auf dem zweiten Platz, der FTSE All World rangiert auf Platz drei. Damit befinden sich in den Top 3 drei bekannte Standard-Indizes, von denen der MSCI World auf dem ersten Platz und der FTSE All World auf dem dritten Platz auf den ersten Blick recht ähnlich scheinen.

FTSE All World und MSCI World unterscheiden sich aber hauptsächlich darin, dass der FTSE 90 Prozent des globalen Aktienmarktes abdeckt, der MSCI World dagegen 85 Prozent. Im FTSE All World sind damit deutlich mehr Unternehmen enthalten. Einer der wesentlichen Treiber für den Unterschied ist die abweichende Definitionen von Small Caps die in den Index aufgenommen werden.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 2. Mai 2023

>>>Vergrößern