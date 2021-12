Anlegerverhalten Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im Februar 2021

DAS INVESTMENT: Wie hat sich der ETF-Markt im Januar 2021 entwickelt?

Kai Friedrich: Der bereits seit vielen Jahren andauernde ETF-Trend ist auch im Februar ungebrochen, vielmehr zeichnet sich anstatt einer Verschnaufpause eher eine Fortsetzung oder gar eine weitere Beschleunigung dieses Trends ab. Teilweise ist schon zu lesen, der ETF-Sparplan wäre das neue Sparbuch. Bis das in der breiten Bevölkerung so ist, wird es aber sicherlich noch einige Zeit brauchen. Jedoch scheint dies in der Zukunft durchaus vorstellbar zu sein.

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend im Handel mit ETFs bei den ebase-Kunden zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.

Lesebeispiel: Im Februar 2021 lagen die Umsätze bei ETFs bei 170 Prozent des Vorjahresdurchschnitts.

Auch im Februar haben die Ebase-Kunden ihre ETF-Bestände weiter ausgebaut, wobei knapp 50 Prozent mehr ETF-Anteile gekauft als verkauft wurden. Auch das Handelsvolumen lag mit 170 Prozent erneut über dem durchschnittlichen Niveau des Vorjahres. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des sehr hohen Handelsvolumens im Jahr 2020 beachtlich.

Der Fundflow-Faktor – ETFs zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse der ebase-Kunden bei ETFs übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) bzw. um welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse übersteigen (bei Nettomittelabflüssen).

Lesebeispiel: Im Februar 2021 lagen die Mittelzuflüsse bei ETFs um den Faktor 1,48 über den Mittelabflüssen.

Welche Indizes waren für ETF-Anlagen besonders gefragt?

Friedrich: Im Februar haben die Ebase-Kunden am häufigsten in ETFs investiert, welche den sehr bekannten MSCI World Index nachbilden. Auf den Plätzen zwei und drei folgten der S&P Global Clean Energy Index sowie der Nasdaq-100 Index. Damit wird deutlich, dass das Thema Nachhaltigkeit auch bei ETFs immer wichtiger und präsenter wird.

Die folgende Tabelle zeigt abschließend die meisten über ETFs bei Ebase gehandelten Indizes:

Rangfolge der 20 Indizes mit dem höchsten ETF-Handelsvolumen der Ebase-Kunden. Festlegung der 20 Indizes auf Basis der im Januar 2021 am häufigsten gehandelten Indizes. Aktualisierung der Rangfolge auf Basis der monatlichen Handelsvolumen.

Lesebeispiel: Im Januar 2021 war der MSCI World der Index, der bei den Ebase-Kunden im Handel mit ETFs das höchste Handelsvolumen aufwies.