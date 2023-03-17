Die B2B-Direktbank Ebase wertet monatlich die beliebtesten ETFs der Kunden aus. Chef Kai Friedrich kommentiert die aktuelle Entwicklung und zeigt die aktuellen Indexfonds-Lieblinge. Ganz vorn liegen zwei Dauerbrenner – unter den Top 3 gibt es aber auch einen Neueinsteiger.

Anleger-Lieblinge Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im Februar 2023

Die USA und die Welt im Blick: ETF-Anleger setzten im Februar besonders auf zwei Indizes.

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Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 55 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu aktiven Fonds als auch zu ETFs. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich, welche Indexfonds im Februar bei den Kunden beliebt waren.

>> Hier erfährst du, welche aktiven Fonds bei Ebase-Kunden im Februar besonders gefragt waren

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, wie war die Entwicklung im Februar bei ETFs?

Kai Friedrich: ETFs liegen weiterhin im Trend. So lag der Fundflow-Faktor von ETFs im Februar bei 2,36. Die Käufe haben die Verkäufe also um 136 Prozent übertroffen. Das Handelsvolumen lag dabei etwas unter dem Durchschnitt des bekannterweise handelsintensiven Vorjahres.

Welche Indizes waren für ETF-Anlagen besonders gefragt?

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Friedrich: Wie auch im Januar war der MSCI World im Februar bei der ETF-Anlage der gefragteste Index. Damit behauptet der MSCI World seinen seit letztem Jahr bestehenden, unangefochtenen Spitzenplatz. Mit dem S&P 500 folgte auf Rang zwei, wie auch schon im Januar, ein weiterer bekannter Standardindex.

Auf Rang 3 findet sich mit dem MSCI North America Index erstmalig ein in der breiten Öffentlichkeit und Berichterstattung im Vergleich zu Standardindizes wie dem Dow Jones oder dem S&P 500 weniger präsenter Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit großer und mittelgroßer Marktkapitalisierung in den USA und Kanada misst.

Die 20 am häufigsten gehandelten Indizes im Februar 2023

Die Rangliste zeigt die 20 Indizes mit dem höchsten ETF-Handelsvolumen der Ebase-Kunden im Februar. Zum Vergleich steht in Klammern die Platzierung vom Vormonat.

MSCI World (1) S&P 500 (2) MSCI North America (18) Nasdaq 100 (4) MSCI World Select SRI (8) Dax (9) MSCI World Small Cap (3) S&P Global Clean Energy (6) FTSE All World (5) Stoxx Europe 600 (7) MSCI World Socially Responsible (13) MSCI Emerging Markets IMI (12) MSCI All Countries World (10) Markit iBoxx Eur Eurozone 1-3 (20) S&P 500 Energy (14) Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond (15) S&P 500 ESG (16) Low Carbon 100 Europe PAB (17) ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond (11) Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 (19)

Lesebeispiel: Im Februar 2023 – ebenso wie im Januar 2023 – wies der Index MSCI World bei den Ebase-Kunden im Handel mit ETFs das höchste Handelsvolumen auf.