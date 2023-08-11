Anleger-Lieblinge Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im Juli 2023

Die B2B-Direktbank Ebase wertet monatlich die beliebtesten ETFs der Kunden aus. Chef Kai Friedrich kommentiert die aktuelle Entwicklung und zeigt die Indexfonds-Lieblinge im Juli.

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Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 60 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu aktiven Fonds als auch zu ETFs. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich, welche Indexfonds im Juli bei Kunden besonders beliebt waren.

>> Hier erfahren Sie, welche aktiven Fonds bei Ebase-Kunden im Juli besonders gefragt waren

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, wie hat sich die Nachfrage nach ETFs im Juli entwickelt?

Kai Friedrich: Neben aktiven Fonds waren ETFs wie auch schon in den Vormonaten ein wichtiger Baustein in den Portfolios der Ebase-Kunden. Die Käufe überstiegen die Verkäufe sogar um 85 Prozent. Lediglich das Handelsvolumen fiel 27 Prozent geringer aus als im Durchschnitt des handelsintensiven Vorjahres. Doch auch damit befand sich das Handelsvolumen im Juli in absoluten Zahlen betrachtet weiterhin auf hohem Niveau.

Welche Indizes waren bei ETF-Anlagen besonders gefragt?

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Friedrich: Der MSCI World konnte seinen unangefochtenen Spitzenplatz in den Top 3 der beliebtesten Indizes der Ebase-Kunden behaupten. Mit dem S&P 500 und dem Nasdaq-100 folgten im Juli auf dem zweiten und dritten Platz zwei weitere bekannte Indizes. Auf Rang 4 schaffte es interessanterweise der MSCI World Select SRI Index. Er orientiert sich am Ansatz des 'Socially Responsible Investing'.

Die 20 am häufigsten gehandelten Indizes

Rangfolge nach Handelsvolumen des Indizes; Lesebeispiel: Im Juli wies der MSCI World bei Ebase-Kunden das größte Handelsvolumen auf.

Standardindizes MSCI World 1 S&P 500 2 FTSE All World 5 Nasdaq-100 3 Dax 7 MSCI AC World 6 Stoxx Europe 600 9 MSCI North America 18 MSCI EM IMI 11 MSCI World Small Cap 12 Anleihenindizes Markit iBoxx Eurozone 3-5 19 Markit iBoxx Eurozone 1-3 20 Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond 13 ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond 17 Nachhaltigkeitsindizes MSCI World Select SRI 4 S&P 500 ESG 15 S&P Global Clean Energy 10 MSCI World Socially Responsible 8 Low Carbon 100 Europe Pab 16 S&P 500 Energy 14

Quelle: Ebase; Stand: 1. August 2023