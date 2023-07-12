Anleger-Lieblinge Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im Juni 2023

Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im Juni 2023
Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 60 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu aktiven Fonds als auch zu ETFs. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich, welche Indexfonds im Juni bei den Kunden beliebt waren.
>> Hier erfährst du, welche aktiven Fonds bei Ebase-Kunden im Juni besonders gefragt waren
DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, wie hat sich die Nachfrage nach ETFs im Juni entwickelt?
Kai Friedrich: ETFs blieben auch im Juni ein wichtiger Baustein der Portfolien der Ebase-Kunden. So überstiegen die Käufe die Verkäufe bei einem Fundflow-Faktor von 1,87 um ganze 87 Prozent. Anders als bei aktiven Fonds lag jedoch das Handelsvolumen 23 Prozent unter dem Durchschnitt des Vorjahres. Damit befindet sich das Handelsvolumen bei ETFs in absoluten Zahlen betrachtet, aufgrund des sehr handelsintensiven Vorjahres, jedoch weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau.
Welche Indizes waren bei ETF-Anlagen besonders gefragt?
Friedrich: Wie auch in den Vormonaten waren auch im Juni bekannte Standardindizes besonders gefragt. Hier gab es im Vergleich zum Mai zumindest in den Top 3 der Ebase-Kunden keine Änderungen. So rangiert der MSCI World für die Ebase-Kunden unverändert an der Spitze der am meisten nachgefragten ETFs. Mit dem Nasdaq 100 und dem S&P 500 folgen zwei weitere bekannte Indizes auf dem zweiten und dritten Platz. Der Dax schaffte es im Juni auf den siebten Rang.
Die 20 am häufigsten gehandelten Indizes im Juni 2023
Die Rangliste zeigt die 20 Indizes mit dem höchsten ETF-Handelsvolumen der Ebase-Kunden im Juni. Zum Vergleich steht in Klammern die Platzierung vom Vormonat.
1. MSCI World (1)
2. Nasdaq 100 (2)
3. S&P 500 (3)
4. MSCI World Select SRI (9)
5. FTSE All World (7)
6. MSCI Emerging Markets IMI (10)
7. Dax (6)
8. S&P Global Clean Energy (8)
9. Stoxx Europe 600 (14)
10. Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond (13)
11. MSCI World Socially Responsible (11)
12. MSCI All Countries World (15)
13. MSCI World Small Cap (17)
14. Markit iBoxx Eur Eurozone 1-3 (16)
15. S&P 500 Energy (18)
16. S&P 500 ESG (12)
17. ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond (4)
18. Low Carbon 100 Europe PAB (5)
19. MSCI North America (19)
20. Markit iBoxx Eur Eurozone 3-5 (20)
Lesebeispiel: Im Juni 2023 – ebenso wie im Mai 2023 – wies der Index MSCI World bei den Ebase-Kunden im Handel mit ETFs das höchste Handelsvolumen auf.