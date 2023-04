Anleger-Lieblinge Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im März 2023

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 55 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich die Ergebnisse.

Lesebeispiel: Im März 2023 betrugen die Umsätze bei ETFs 219 Prozent des Vorjahresdurchschnitts.

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, wie war die Entwicklung im März bei ETFs?

Kai Friedrich: Die große Nachfrage nach ETFs ist weiterhin ungebrochen. So lag der Fundflow-Faktor von ETFs im März bei 1,94. Die Käufe haben die Verkäufe also um beinahe das Doppelte übertroffen. Das Handelsvolumen war dabei ebenso wie bei den aktiven Fonds sehr hoch und lag um knapp 120 Prozent über dem Durchschnitt des letzten Jahres.

Lesebeispiel: Im März 2023 lagen die Mittelzuflüsse bei ETFs um den Faktor 1,94 über den Mittelabflüssen.

Welche Indizes waren für ETF-Anlagen besonders gefragt?

Friedrich: Im März gab es bei den Top-Indizes für ETF-Anlagen nur geringfügige Veränderungen. Wie im Februar waren der MSCI World auf Rang 1 und der S&P 500 auf Rang 2. Auf dem dritten Rang konnte sich dieses Jahr erstmalig der NASDAQ 100 etablieren. Nach den in letzter Zeit starken Kursrückgängen gerade bei Technologiewerten scheinen offenbar zahlreiche Anleger der Meinung zu sein, dass hier nun wieder ein attraktiver Einstiegszeitpunkt gekommen ist.

Die 20 am häufigsten gehandelten Indizes

Die Rangliste zeigt die 20 Indizes mit dem höchsten ETF-Handelsvolumen der Ebase-Kunden im Februar. Zum Vergleich steht in Klammern die Platzierung vom Vormonat.

Lesebeispiel: Im März 2023 war der MSCI World der Index, welcher bei den Ebase-Kunden im Handel mit ETFs das höchste Handelsvolumen aufwies.

Standardindizes MSCI World Index 1 S&P 500 2 FTSE All World 6 NASDAQ-100 3 DAX 4 MSCI AC World Index 10 STOXX Europe 600 9 MSCI North America Index 17 MSCI EM IMI Index 12 MSCI World Small Cap Index 5 Anleihenindizes Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 Index 18 Markit iBoxx EUR Eurozone 1-3 Index 13 Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index 19 ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index 14 Nachhaltigkeitsindizes MSCI World Select SRI Index 8 S&P 500 ESG Index 15 S&P Global Clean Energy 7 MSCI World Socially Responsible Index 11 Low Carbon 100 Europe PAB Index 16 S&P 500 Energy Index 20

Quelle: Ebase, 4. April 2023