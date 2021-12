Anlegerverhalten Das sind die ETF-Favoriten der Ebase-Kunden im November

In ihrer monatlichen Analyse legt die B2B-Direktbank Ebase neuerdings auch besonderes Augenmerk darauf, mit welchen ETFs sich ihre Kunden besonders stark befassen. Hier kommentiert Ebase-Chef Kai Friedrich das Verhalten:



Obwohl die Nachfrage nach aktiven Fonds im November sehr groß war, wurde diese von der ETF-Nachfrage noch übertroffen. Auch im November bauten die Ebase Kunden ihre ETF-Bestände weiter aus, wobei mehr als doppelt so viele ETF-Anteile gekauft wie verkauft wurden. Der Trend, dass bei ETFs die Käufe die Verkäufe deutlich übersteigen, hält damit seit mehreren Jahren ungebrochen an. Auch das Handelsvolumen lag mit 238 Prozent erneut massiv über dem durchschnittlichen Niveau des Vorjahres. Im November haben die Ebase-Kunden dabei am häufigsten in ETFs investiert, welche die sehr bekannten Indizes MSCI World und Nasdaq-100 nachbilden. Auf Rang drei folgte der in der breiten Öffentlichkeit weniger bekannte MSCI World Information Technology Index.