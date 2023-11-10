Anlegerverhalten: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Bank-Kunden im Oktober 2023
Rund 60 Milliarden Euro verwaltet die FNZ Bank in ihren Kundendepots. Im Rahmen einer exklusiven Kooperation mit unserem Portal gewährt die B2B-Direktbank monatlich Einblick in die aktuellen Lieblingsprodukte seiner Kunden. Und das sowohl für aktiv gemanagten Fonds als auch für ETFs.
FNZ-Bank-Chef Sebastian Henrichs, der im August Kai Friedrichs an der Spitze der Depotbank ablöste, stellt die jüngsten Entwicklungen vor.
DAS INVESTMENT: Wie entwickelt sich die ETF-Nachfrage?
Sebastian Henrichs: Die Beliebtheit von ETFs blieb bei unseren Kunden auch im Oktober ungebrochen. So überstiegen die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse bei ETFs um 34 Prozent. Das Handelsvolumen fiel dabei im Vergleich zum Vormonat sogar etwas höher aus und betrug 92 Prozent des Vorjahresdurchschnitts. In absoluten Zahlen betrachtet bewegt sich das Handelsvolumen also weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und kann damit, gemeinsam mit den deutlich positiven Mittelzuflüssen im Oktober, als ein Indikator für eine breite Nachfrage nach ETFs auch zum Jahresende hin gewertet werden.
Grafik: Handelsaktivität – ETFs
Regional ergaben sich dabei jedoch leichte Unterschiede. Besonders beliebt waren im Oktober zum Beispiel ETFs mit Anlageschwerunkt Deutschland. Hier überstiegen die Käufe die Verkäufe um satte 114 Prozent, dicht gefolgt von ETFs mit weltweitem Anlageschwerpunkt, wo die Käufe die Verkäufe um 74 Prozent überstiegen. Auch ETFs mit Anlageschwerpunkt USA standen bei unseren Kunden vergleichbar hoch im Kurs, die Käufe überstiegen die Verkäufe um 11 Prozent. Weniger gefragt waren dagegen die Anlageschwerpunkte Europa (2 Prozent mehr Verkäufe als Käufe) und Asien (82 Prozent mehr Verkäufe als Käufe).
Fundflow-Faktor – ETFs
Welche Indizes waren bei ETFs besonders gefragt?
Henrichs: Der MSCI-World konnte weiterhin seinen unangefochtenen Spitzenplatz unter den Top 3 der beliebtesten Indizes unserer Kunden behaupten. Auch mit dem S&P 500 folgt auf dem zweiten Platz ein bekannter US-Index, der seinen Rang unter den am häufigsten gehandelten ETFs unserer Kunden seit Juli diesen Jahres verteidigt. Auf dem dritten Platz folgt der FTSE All World, der die Wertentwicklung von Unternehmen aus Schwellenländern und Industrieländern auf der ganzen Welt abbildet. Der DAX konnte sich im Vergleich zum Vormonat um eine Position verbessern und rangiert nun auf dem siebten Platz.
Die 20 am häufigsten zugrundeliegenden Indizes bei ETFs
Zur Methodik: Das FNZ Bank Fondsbarometer spiegelt die Handelsaktivität der Kunden der Finanzanlagevermittler und Berater wider, die für die Kooperations-/Vertriebspartner der B2B-Direktbank tätig sind. Das FNZ-Bank-Fondsbarometer setzt sich aus zwei Elementen zusammen: der Handelsaktivität und dem Fundflow-Faktor. Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 Prozent weist auf eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen von 2022 hin; ein Stand unter 100 Prozent zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.
Veränderungen der Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse bei den Unterkategorien Fondstyp und Region werden über den Fundflow-Faktor ausgedrückt. Dabei werden die monatlichen Mittelzuflüsse des Berichtszeitraums in Relation zu den monatlichen Mittelabflüssen gesetzt. Bei einem Fundflow-Faktor über 1 überwiegen die Mittelzuflüsse, bei einem Fundflow-Faktor unter 1 die Mittelabflüsse. Fondsdepots für institutionelle Kunden und die der betrieblichen Altersversorgung werden in der Auswertung nicht berücksichtigt.
Die FNZ Bank ist ein Unternehmen der FNZ-Gruppe und bietet neben umfassenden Dienstleistungen im Depotgeschäft unter anderem auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das Einlagengeschäft an. Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und andere Unternehmen nutzen für ihre Kunden die mandantenfähigen Angebote der FNZ Bank für die Depot- und Kontoführung.