Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden im Juli 2025
Wie aktiv handeln die Kunden mit ETFs, und welche konkreten Produkte sind aktuell besonders gefragt? Das ermittelt die FNZ Bank (ehemals Ebase) regelmäßig anhand der bei ihr geführten Depots. In ihren monatlichen Analysen zieht die Depotbank als maßgebliche Indikatoren die Handelsaktivität (Grafik 1) und den Fundflow-Faktor (Grafik 2) heran. FNZ-Bank-Vorstandschef Peter Karst kommentiert die jüngsten Entwicklungen.
Grafik 1: Handelsaktivität bei ETFs im Juli 2025
DAS INVESTMENT: Herr Karst, wie hat sich im Juli die Kundennachfrage nach ETFs entwickelt?
Peter Karst: Ungeachtet der volatilen Marktsituation blieb die Nachfrage der FNZ Bank Kunden nach ETFs das gesamte Jahr über ungebrochen. So betrug der Fundflow-Faktor bei ETFs im Juli 1,60. Damit überstiegen die Käufe die Verkäufe um mehr als die Hälfte.
Auch das ETF-Handelsvolumen ist im Vergleich zum Vormonat noch einmal angestiegen. So lag die Handelsaktivität mit einem Wert von 122 Prozent fast ein Viertel über der Aktivität des ohnehin sehr handelsintensiven Vorjahres. Insgesamt ein deutliches Zeichen dafür, dass die Kundinnen und Kunden der FNZ Bank gerade in Zeiten von Marktvolatilität und globalen Unsicherheiten bei der Geldanlage auf die breite Diversifikation von ETFs setzen.
Grafik 2: Fundflow-Faktor bei ETFs im Juli 2025
Welche Indizes waren für ETF-Anlagen besonders gefragt?
Karst: Der MSCI World blieb auch im Juli der am häufigsten gehandelte den ETFs zugrunde liegende Index, daneben kletterte mit dem Nasdaq 100 ein ebenfalls sehr bekannter US-amerikanischer Index auf den zweiten Rang. Auf Rang drei rangierte mit dem S&P 500 ein weltbekannter Index, der die Aktien von 500 führenden börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Als beliebtester Nachhaltigkeitsindex im Juli ging der MSCI World SRI aus dem Rennen.
Diese ETFs waren im Juli 2025 am beliebtesten:
Rangfolge nach Zuflüssen
Platz 10: Xtrackers Dax ETF
- Sektor: Aktienfonds Large Cap Deutschland
- Auflegung: 10.01.2007
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: DWS Investment
- ISIN: LU0274211480
- Performance YTD: 21,03%
- Performance 1 Jahr: 36,75%
- Performance 3 Jahre: 75,53%
- Performance 5 Jahre: 86,24%
- Performance 10 Jahre: 100,85%
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,25
- Volatilität 3 Jahre: 14,29%
- Volumen in Mio. EUR: 6.322
- Währung: EUR