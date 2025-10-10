Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden im September 2025
Wie aktiv handeln die Kunden mit ETFs, und welche konkreten Produkte sind aktuell besonders gefragt? Das ermittelt die FNZ Bank (ehemals Ebase) regelmäßig anhand der bei ihr geführten Depots. In ihren monatlichen Analysen zieht die Depotbank als maßgebliche Indikatoren die Handelsaktivität (Grafik 1) und den Fundflow-Faktor (Grafik 2) heran. FNZ-Bank-Vorstandschef Peter Karst kommentiert die jüngsten Entwicklungen.
DAS INVESTMENT: Herr Karst, wie hat sich im September die Kundennachfrage nach ETFs entwickelt?
Peter Karst: Im September lag die Handelsaktivität der FNZ-Bank-Kunden bei ETFs etwa zehn Prozentpunkte unter dem Durchschnitt des sehr handelsintensiven Vorjahres. Dabei blieb die Nachfrage aber weiterhin ausgeprägt, sodass die Käufe die Verkäufe bei einem Fundflow-Faktor von 1,99 um fast das Doppelte übertroffen haben. Dies kann als Zeichen dafür gesehen werden, dass die FNZ-Bank-Kunden gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten auf die Diversifikation durch ETFs einerseits und gleichzeitig auf die langfristige positive Wertentwicklung der börsengehandelten Indexfonds andererseits setzen.
Welche Indizes waren für ETF-Anlagen besonders gefragt?
Karst: Als weltweit bekanntester Index für globale Aktienanlagen konnte der MSCI World auch im September seine Position als der am häufigsten gehandelte den ETFs zugrunde liegende Index behaupten. Auf den Plätzen zwei und drei folgten mit dem S&P 500 und dem Nasdaq-100 zwei der bekanntesten US-Aktienindizes. Als beliebtester Nachhaltigkeitsindex belegte der MSCI World SRI den achten Rang.
Diese ETFs waren im September 2025 am beliebtesten:
Rangfolge nach Zuflüssen
Platz 10: iShares Nasdaq 100 ETF
- Sektor: Aktienfonds Large Cap USA
- Auflegung: 10.09.2018
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland Limited
- ISIN: IE00BYVQ9F29
- Performance YTD: 18,28%
- Performance 1 Jahr: 23,23%
- Performance 3 Jahre: 115,09%
- Performance 5 Jahre: 98,95%
- Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,24
- Sum. lfd. Kosten: 0,33%
- Volatilität 1 Jahr: 15,26%
- Volumen in Mio. EUR: 18396
- Währung: EUR