Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.

Wie aktiv handeln die Kunden mit ETFs, und welche konkreten Produkte sind aktuell besonders gefragt? Das ermittelt die FNZ Bank (ehemals Ebase) regelmäßig anhand der bei ihr geführten Depots. In ihren monatlichen Analysen zieht die Depotbank als maßgebliche Indikatoren die Handelsaktivität (Grafik 1) und den Fundflow-Faktor (Grafik 2) heran. FNZ-Bank-Vorstandschef Peter Karst kommentiert die jüngsten Entwicklungen.

Grafik 1: Handelsaktivität bei ETFs im September 2025

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.



Lesebeispiel: Im September 2025 lagen die Umsätze bei ETFs um 10 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vorjahresdurchschnitts.



Stand: 1. Oktober 2025 © FNZ Bank

DAS INVESTMENT: Herr Karst, wie hat sich im September die Kundennachfrage nach ETFs entwickelt?

Peter Karst: Im September lag die Handelsaktivität der FNZ-Bank-Kunden bei ETFs etwa zehn Prozentpunkte unter dem Durchschnitt des sehr handelsintensiven Vorjahres. Dabei blieb die Nachfrage aber weiterhin ausgeprägt, sodass die Käufe die Verkäufe bei einem Fundflow-Faktor von 1,99 um fast das Doppelte übertroffen haben. Dies kann als Zeichen dafür gesehen werden, dass die FNZ-Bank-Kunden gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten auf die Diversifikation durch ETFs einerseits und gleichzeitig auf die langfristige positive Wertentwicklung der börsengehandelten Indexfonds andererseits setzen.

Grafik 2: Fundflow-Faktor bei ETFs im September 2025

Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse der FNZ Bank Kunden übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) bzw. welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse der FNZ-Bank-Kunden bei ETFs übersteigen (bei Nettomittelabflüssen).

Lesebeispiel: Im September 2025 lagen die Mittelzuflüsse bei ETFs um den Faktor 1,99 über den Mittelabflüssen.



Stand: 1. Oktober 2025 © FNZ Bank

Welche Indizes waren für ETF-Anlagen besonders gefragt?

Karst: Als weltweit bekanntester Index für globale Aktienanlagen konnte der MSCI World auch im September seine Position als der am häufigsten gehandelte den ETFs zugrunde liegende Index behaupten. Auf den Plätzen zwei und drei folgten mit dem S&P 500 und dem Nasdaq-100 zwei der bekanntesten US-Aktienindizes. Als beliebtester Nachhaltigkeitsindex belegte der MSCI World SRI den achten Rang.

Diese ETFs waren im September 2025 am beliebtesten:

Rangfolge nach Zuflüssen

Platz 10: iShares Nasdaq 100 ETF