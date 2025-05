Wie aktiv handeln die Kunden mit ETFs, und welche konkreten ETFs sind besonders gefragt? Das ermittelt die FNZ Bank regelmäßig anhand der bei ihr geführten Depots. In ihren monatlichen Analysen zieht die Depotbank als maßgeblichen Indikator die Handelsaktivität (Grafik 1) und den Fundflow-Faktor (Grafik 2) heran. FNZ-Bank-Vorstandschef Peter Karst kommentiert die jüngsten Entwicklungen.

Grafik 1: Handelsaktivität bei ETFs im April 2025

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.

Lesebeispiel: Im April 2025 betrugen die Umsätze bei ETFs 174 Prozent des Vorjahresdurchschnitts. Stand: 7. Mai 2025 © FNZ Bank

DAS INVESTMENT: Herr Karst, wie hat sich die Nachfrage nach ETFs bei Ihren Kunden zuletzt entwickelt?

Peter Karst: Im April waren ETFs ungebrochen nachgefragt, auch wenn der Handelsmonat sehr volatil war: Bei einem Fundflow-Faktor von 1,25 überstiegen die Käufe der börsengehandelten Indexfonds die Verkäufe sogar um 25 Prozentpunkte. Auch die Handelsaktivität stieg im April mit 1,74 auf ein sehr hohes Niveau – das sogar noch deutlicher als im März über dem Durchschnitt des handelsintensiven Vorjahres liegt.

Grafik 2: Fundflow-Faktor bei ETFs im April 2025

Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse der FNZ-Bank-Kunden übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) bzw. welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse der FNZ-Bank-Kunden bei ETFs übersteigen (bei Nettomittelabflüssen). Lesebeispiel: Im April 2025 lagen die Mittelzuflüsse bei ETFs um den Faktor 1,25 über den Mittelabflüssen. Stand: 7. Mai 2025 © FNZ Bank

Welche Indizes waren für ETF-Anlagen besonders gefragt?

Karst: Der MSCI World blieb auch im April der meistgehandelte Index, wie schon in den vergangenen Jahren. Auf Platz zwei landete mit dem S&P 500 ebenfalls ein sehr bekannter Standardindex. Auf Rang drei lag der FTSE All World. Der deutsche Dax rangierte auf Rang 4. Der ETF mit den meisten Mittelzuflüssen blieb im April, wie im Vormonat, der Vaneck Defense (IE000YYE6WK5). Er bietet Zugang zu Unternehmen, die weltweit in der Militär- oder Verteidigungsindustrie tätig sind. Vermutlich ist die starke Nachfrage auch eine Reaktion auf die aktuellen geopolitischen Spannungen.

Diese ETFs waren im April 2025 am beliebtesten:

Rangfolge nach Zuflüssen