Die B2B-Direktbank Ebase beobachtet stets die aktuellen Produkttrends. Hier gibt Chef Kai Friedrich Einblick in die jüngst bei Kunden beliebtesten aktiv gemanagten Fonds.

Anleger-Lieblinge Das sind die Fonds-Favoriten der Ebase-Kunden im April 2023

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 55 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich die Ergebnisse.

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, welche Trends zeichnen sich in der Depot-Analyse für April 2023 ab?

Kai Friedrich: Nachdem im März die Volatilität an den Börsen nach einem starken Jahresstart wieder deutlich zugenommen hatte, stieg der deutsche Leitindex Dax im April sogar auf Jahreshoch und konnte mit einem Monatsgewinn von knapp 5 Prozent abschließen. Diese positive Entwicklung spiegelte sich auch in den Fondskäufen der ebase-Kunden wider. Mit einem positiven Fundflow-Faktor von 1,18 lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds so um 18 Prozent über den Mittelabflüssen.

Das Handelsvolumen fiel dabei geringer aus als im volatilen Vormonat und lag 33 Prozent unter dem Durchschnitt des eher handelsintensiven Vorjahres. Mit diesem Wert befindet sich das Handelsvolumen jedoch weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau und kann bei gleichzeitig überwiegenden Käufen als Indikator für eine breite Fondsnachfrage gewertet werden.

Quelle: Ebase; Stand: 2. Mai 2023

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Wie haben sich die Anleger im April positioniert?

Friedrich: Bereits seit Ende letzten Jahres sprechen wir immer wieder darüber, dass wir einen Trend zur offensiveren Aufstellung der Portfolien der Anleger beobachten. Dieser scheint sich nun auch im April fortgesetzt zu haben. Wie seit Jahresbeginn standen bei den ebase-Kunden deshalb vermehrt offensivere Anlageklassen im Fokus. Bei Aktienfonds haben die Käufe der Kunden so Verkäufe um 47 Prozent übertroffen.

Besonders gefragt waren dabei Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt in Asien. Aber auch Aktienfonds, die weltweit investieren und Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt USA waren sehr gefragt. Hier überstiegen die Käufe die Verkäufe deutlich. Bei den ebase-Kunden weniger gefragt waren im April dagegen Mischfonds. Mit einem Fundflow-Faktor von 0,84 überstiegen die Verkäufe die Käufe um 16 Prozent.

Quelle: Ebase; Stand: 2. Mai 2023

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Wie war die Situation bei Rentenfonds?

Friedrich: Wie bereits im Februar und im März war auch im April die Nachfrage nach Rentenfonds bei einem Fundflow-Faktor von 0,78 eher gering. Damit überstiegen die Verkäufe die Käufe um 22 Prozent. Renteninvestments scheinen für ebase Kunden vor dem Hintergrund anhaltender weltweiter Unsicherheiten zur Inflation und dem Zinsumfeld damit weiterhin eher nicht im Fokus zu stehen.

Die regionalen Unterschiede in der Nachfrage nach Rentenfonds, die wir schon im März bemerken konnten, bleiben bestehen. So war die Nachfrage nach Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt in Europa oder weltweit im April wesentlich größer zu sein als Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt in Asien oder den USA.

An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im April besonders interessiert?

Friedrich: Im April fanden sich unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds der ebase Kunden zwei Aktienfonds, zwei Geldmarktfonds und ein Mischfonds. Der erste Aktienfonds DWS Top Dividende (DE0009848119) hat die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses zum Ziel. Bei der Aktienauswahl wird unter anderem großer Wert drauf gelegt, dass die Titel eine größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt aufweisen und die Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum belegt werden kann.

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Investiert wird dafür vor allem in höher kapitalisierte Aktien von in- und ausländischen Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Der zweite Aktienfonds Pictet Global Megatrend Selection (LU0386882277) setzt den Fokus auf Unternehmen, die von den weltweiten Megatrends profitieren können. Weltweite Megatrends sind dabei als langfristige Markttrends zu verstehen, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung und der Umwelt resultieren. Der Aktienfonds setzt auf eine Kapitalwachstumsstrategie, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in weltweite Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert.

Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 2. April 2023

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Der erste Geldmarktfonds Pictet Short-Term Money Market (LU0128494191) strebt eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt und den Kapitalerhalt an. Dabei wird vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten angelegt. Diese lauten entweder auf Euro oder sind systematisch in Euro abgesichert. Dabei werden bei der Verwaltung unter strengen Risikokontrollen Markt- und Emittentenanalysen kombiniert, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen.



Der zweite Geldmarktfonds DWS ESG Euro Money Market | LU0225880524) investiert vornehmlich in fest und variabel verzinsliche Euro-Wertpapiere mit einer kurzen Zinsduration. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds bietet eine zweitägige Wertfeststellung (Valuta).

Der einzige Mischfonds Acatis Gané Value Event (DE000A0X7541) zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs ab, bei einer unter dem Niveau des Aktienmarktes liegenden Volatilität. Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Eventdriven Value) kombiniert.

Dazu kann das Fondsmanagement weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 Prozent begrenzt.