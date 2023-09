Anlegerverhalten Das sind die Fonds-Favoriten der Ebase-Kunden im August 2023

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase), die ab dem 24. September FNZ Bank heißen soll, managt in Deutschland Kundendepots von rund 60 Milliarden Euro Volumen. Exklusiv für unser Portal gewährt Ebase jeden Monat einen Einblick in die Handelsaktivitäten seiner Kunden und die Mittelzuflüsse. Dabei misst die Depotbank sowohl die gefragtesten Fondskategorien als auch die beliebtesten Einzelfonds. Ebase-Chef Sebastian Henrichs, der im August Kai Friedrich ablöste, erläutert die Ergebnisse der Auswertung von August 2023.

DAS INVESTMENT: Herr Henrichs, welche Trend lesen Sie aus Ihrer jüngsten Depotanalyse heraus?

Sebastian Henrichs: Im August war die Fondsnachfrage der Ebase-Kunden, wie bereits im Juli, sehr ausgeprägt. Obwohl der Dax den Aufwärtstrend aus dem Vormonat zum Ende hin nicht mehr fortsetzen konnten, haben die Fondskäufe die -verkäufe deutlich überstiegen. Mit einem positiven Fundflow-Faktor von 1,21 lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds so um 21 Prozent über den Mittelabflüssen.

Das Handelsvolumen lag mit 23 Prozent zwar unter dem Durchschnitt des sehr handelsintensiven Vorjahres, bewegt sich aber dennoch auf einem historisch absolut betrachtet hohen Niveau. Bei den gleichzeitig deutlich überwiegenden Käufen kann dies auch im August als Indikator für eine breite Fondsnachfrage und grundsätzlich eher positiven Erwartungen der Anleger gedeutet werden.

Wie haben sich die Anleger positioniert?

Henrichs: Im August standen bei unseren Kunden vor allem Aktienfonds im Fokus. Der Trend zu einer offensiveren Portfolioaufstellung hält an. Trotz der leichten Kursrückgänge im August erkennen viele unserer Kunden offenbar weiterhin deutlich positive Signale für die kommende Marktentwicklung, denn die Käufe bei Aktienfonds überstiegen die Verkäufe um 35 Prozent.

Bei den Anlageschwerpunkten fällt auf, dass im August vor allem Aktienfonds mit Fokus Asien gefragt waren. Hier überstiegen die Käufe die Verkäufe sogar um 88 Prozent. Auch weltweit investierende Aktienfonds waren bei unseren Kunden gefragt. So überstiegen die Käufe die Verkäufe bei Aktienfonds mit weltweitem Anlageschwerpunkt um 43 Prozent. In absteigender Reihenfolge folgten darauf die Schwerpunkte Deutschland (33 Prozent mehr Käufe als Verkäufe), USA (28 Prozent mehr Käufe) und Europa (6 Prozent mehr Käufe).

Anders als in den Vormonaten war es im August bei Mischfonds: Hier gab es um 10 Prozent mehr Verkäufe als Käufe.

Was haben Sie im August bei Rentenfonds beobachtet?

Rentenfonds wurden in den letzten Monaten überwiegend verkauft, im August wies allerdings der Fundflow-Faktor mit 1,01 erstmals seit Januar einen positiven Wert auf – wenn auch nur geringfügig. Damit scheinen Renteninvestments für unsere Kunden langsam wieder attraktiver zu werden. Der Ausbau der Anleihenpositionen scheint erstmals seit Januar wieder zaghaft an Fahrt aufzunehmen.

Ein besonderer Fokus lag dabei auf Rentenfonds mit dem Schwerpunkt USA. Hier überstiegen die Käufe die Verkäufe sogar um 24 Prozent. Gefragt waren außerdem Rentenfonds mit weltweitem Anlageschwerpunkt, dort gab es 19 Prozent mehr Käufe als Verkäufe.

An welchen aktiv gemanagten Fonds waren Kunden im August besonders interessiert?

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Henrichs: Im August waren des bei den aktiv gemanagten Fonds drei Aktienfonds, ein Mischfonds und ein Geldmarktfonds. Der Aktienfonds Fidelity Funds - Global Technology Fund A (LU1213836080) integriert ESG-Überlegungen in den Anlageprozess und investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wachstumsaussichten, die zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden. Bevorzugte Investmentchancen werden vor allem in drei Kategorien gesucht: Wachstumsunternehmen, zyklische Werte und Unternehmen in Sondersituationen. Bei Wachstumsunternehmen wird sich auf Anbieter mit auf Innovationen oder disruptiven Technologien fokussiert, bei zyklischen Werten erfolgt grundsätzlich eine Orientierung an der Marktphase wobei auf starke Marktpositionen der Unternehmen geachtet wird. Bei Unternehmen in Sondersituationen wird gezielt nach Unterbewertungen gesucht, aufgrund derer Erholungspotentiale bestehen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der zweite der drei Aktienfonds ist der Pictet Global Megatrends (LU0386882277). Er hat die langfristige Kapitalsteigerung durch Investments in ein Portfolio mit üblicherweise zwölf gleichgewichteten Anlagethemen, die monatlich angepasst werden, zum Ziel. Dabei investiert er überwiegend in Titel, die von den weltweiten Megatrends profitieren können. Diese Megatrends sind als langfristige Markttrends zu verstehen, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren resultieren. Zu diesen Faktoren gehören zum Beispiel Demografie, Lebensstil und Umwelt. Mit dieser Multi-Themen-Strategie mit dem Schwerpunkt auf grundlegenden Veränderungen, die in den kommenden Jahrzehnten bevorstehen, versucht das Fondsmanagementdauerhaft potenzielle Wachstumsbereiche zu erschließen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Das Anlageziel des dritten, weltweit anlegenden Aktienfonds Allianz Adiverba - A - EUR (DE0008471061) besteht darin, auf lange Sicht langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten. Um Klimabewusstsein zu fördern, tritt der Fonds insbesondere tritt mit Unternehmen in Dialog, die hohe CO2-Emissionen verursachen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der einzige Geldmarktfonds unter den Top 5 ist der DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524). Er hat einen weltweitem Anlageschwerpunkt und die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro zum Ziel. Er investiert vornehmlich in fest bzw. variabel verzinsliche Euro-Wertpapiere mit einer kurzen Zinsduration. Auch hier werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG-Faktoren) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. Dabei wird hauptsächlich in auf Euro lautende oder gegen Euro abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten investiert.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der einzige Mischfonds in den Top 5 ist der Acatis - Gané Value Event Fonds (DE000A0X7541). Er zielt auf einen möglichst hohen Wertzuwachs ab. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen außerdem fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.