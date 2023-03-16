Anleger-Lieblinge Das sind die Fonds-Favoriten der Ebase-Kunden im Februar 2023

Die B2B-Direktbank Ebase beobachtet stets die aktuellen Produkttrends. Hier gibt Chef Kai Friedrich Einblick in die jüngst bei Kunden beliebtesten aktiv gemanagten Fonds. Im Februar setzten Anleger besonders auf Aktien-Strategien. Unter den Favoriten ist aber auch ein Rentenfonds.

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Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 55 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich die Ergebnisse.

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, welche Trends zeichnen sich in der Depot Analyse für Februar 2022 ab?

Kai Friedrich: Im Februar war die Fondsnachfrage der Ebase-Kunden, wie auch zum Jahresstart, sehr ausgeprägt. Im Vergleich zum Januar ist diese sogar leicht gestiegen. Obwohl die weltweiten Aktienmärkte den Aufwärtstrend aus dem Januar nicht mehr fortsetzen konnten, haben die Fondskäufe der Ebase-Kunden die -verkäufe deutlich überstiegen. Mit einem positiven Fundflow-Faktor von 1,39 lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds um 39 Prozent über den Mittelabflüssen.

Das Handelsvolumen lag mit 18 Prozent leicht unter dem Durchschnitt des sehr handelsintensiven Vorjahres. Mit diesem Wert bewegt sich das Handelsvolumen der Ebase-Kunden weiterhin auf einem hohen Niveau, was bei den gleichzeitig deutlich überwiegenden Käufen als Indikator für eine breite Fondsnachfrage und – ungeachtet der leicht negativen und volatilen weltweiten Marktentwicklung im Februar – eher positiven Erwartungen der Anleger gedeutet werden kann.

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Wie haben sich die Anleger im Februar positioniert?

Friedrich: Wir bemerken bereits seit Ende letzten Jahres einen Trend zur offensiveren Aufstellung der Portfolios. Dieser hat sich im Januar fortgesetzt und im Februar weiterhin angehalten. So standen bei den Ebase-Kunden weiterhin offensivere Anlageklassen im Fokus. Mit einem Fundflow-Faktor von 2,35 haben die Käufe die Verkäufe bei Aktienfonds um 135 Prozent übertroffen. Besonders gefragt waren hier, wie auch schon im Januar, Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt in Asien. Hier überstiegen die Käufe die Verkäufe sogar um mehr als das Vierfache. Aber auch bei Fonds mit Anlageschwerpunkt in Deutschland, der USA oder Europa überstiegen die Käufe die Verkäufe deutlich.

Anders als noch im Januar überstiegen auch bei Mischfonds im Februar die Käufe die Verkäufe. Hier lag der Fundflow-Faktor bei 1,21. Die Käufe überstiegen die Verkäufe auch bei Mischfonds somit um 21 Prozent.

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