Anlegerverhalten Das sind die Fonds-Favoriten der Ebase-Kunden im Juni 2021

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt mehr als eine Million Kundendepots mit einem Volumen von rund 40 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich die Ergebnisse.

Welche Trends beobachten Sie in der Depot-Analyse für Juni 2021?

Kai Friedrich: Die Ebase-Kunden haben im Juni ihre Fondsbestände erneut deutlich ausgebaut. Die Käufe haben die Verkäufe um knapp drei Viertel überstiegen. Der Fundflow-Faktor, welcher das Verhältnis zwischen Nettomittelzuflüssen und -abflüssen zeigt, wies mit 1,73 einen signifikant positiven Wert auf. Offensichtlich haben es aber zahlreiche Kunden, vielleicht nicht zuletzt aufgrund des plötzlichen Hochsommers und der hohen Temperaturen, beim Handel etwas ruhiger angehen lassen. So lag das Handelsvolumen knapp 20 Prozent unter dem Durchschnitt des sicherlich sehr handelsintensiven Jahres 2020.

Quelle: Ebase

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.

Lesebeispiel: Im Juni 2021 betrugen die Umsätze bei aktiv gemanagten Fonds 82 Prozent des Vorjahresdurchschnitts, lagen also um 18 Prozentpunkte unter dem Schnitt des Vorjahres.

Grafik vergrößern

Wie haben sich die Anleger im Juni positioniert?