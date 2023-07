Anleger-Lieblinge Das sind die Fonds-Favoriten der Ebase-Kunden im Juni 2023

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 60 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich die Ergebnisse.

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, welche Trends zeichnen sich in der Depot-Analyse für Juni 2023 ab?

Kai Friedrich: Den Handelsmonat Juni und damit auch das erste Börsenhalbjahr beendete der deutsche Leitindex Dax mit einem leichten Plus und einem deutlichen Punktanstieg im Vergleich zum Vorjahresende. Damit startete der Dax Ende Juni mit einem Plus von etwa 16 Prozent im Vergleich zu Jahresbeginn in seinen 35. Geburtstag. Diese positive Entwicklung der Märkte nach dem eher von Volatilität geprägten Mai spiegelte sich auch in den Depotbewegungen der Ebase-Kunden wider. So überstiegen die Mittelzuflüsse der Ebase-Kunden die Mittelabflüsse bei aktiven Fonds um 10 Prozent.

Das Handelsvolumen bewegte sich dabei mit drei Prozentpunkten leicht über dem Niveau des bekanntermaßen ohnehin sehr handelsintensiven Vorjahres. Diese hohe Handelsaktivität im Juni kann bei gleichzeitig überwiegenden Käufen als Indikator für eine ungebrochen breite Fondsnachfrage gewertet werden und könnte einen Ausblick für das zweite Börsenhalbjahr geben.

Wie haben sich die Anleger im Juni positioniert?

Friedrich: Wir beobachten seit einiger Zeit einen Trend zur offensiveren Aufstellung der Portfolios der Anleger. Dieser hatte im Mai geringfügig an Dynamik eingebüßt, zeichnete sich im Juni aber wieder stärker ab. So überstieg der Fundflow-Faktor von Aktienfonds den Fundflow-Faktor von Mischfonds deutlich: Während bei Aktienfonds die Käufe der Ebase-Kunden ganze 34 Prozent über den Verkäufen lagen, überstiegen bei Mischfonds die Verkäufe die Käufe um 9 Prozent.

Vergleicht man die Anlageschwerpunkte bei Aktienfonds nach Regionen, waren bei Ebase-Kunden im Juni besonders Strategien mit Anlageschwerpunkt in Europa gefragt. Hier überstiegen die Käufe die Verkäufe sogar um 85 Prozent. Ebenfalls im Fokus standen Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt USA und weltweitem Anlageschwerpunkt. Hier überstiegen die Käufe die Verkäufe um 35 Prozent.

Auf der nächsten Seite: Diese Fonds waren bei den Anlegern im Juni besonders beliebt.

Wie war die Situation bei Rentenfonds?

Friedrich: Wie bereits seit Jahresanfang war die Nachfrage nach Rentenfonds bei einem Fundflow-Faktor von 0,95 zwar höher als noch im Vormonat Mai, aber vergleichsweise immer noch eher gering. Die Verkäufe überstiegen die Käufe bei Rentenfonds somit um 5 Prozent. Eine Rolle hierbei könnten die immer noch anhaltenden weltweiten Unsicherheiten zum Zinsumfeld und der Inflation spielen, sodass Renteninvestments für die Ebase-Kunden aktuell eher nicht im Fokus stehen.

Regional ergaben sich im Juni bei Renteninvestments jedoch deutliche Unterschiede: Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt in Deutschland wurden wesentlich häufiger nachgefragt als Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt in den USA oder Asien. Bei Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt in Deutschland überstiegen die Käufe die Verkäufe um 98 Prozent – also fast um das Doppelte.

An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im Juni besonders interessiert?

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Friedrich: Im Juni fanden sich unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds der Ebase-Kunden zwei Aktienfonds, ein Mischfonds, ein Geldmarktfonds und ein offener Immobilienfonds.

Der erste Aktienfonds DWS Top Dividende (ISIN: DE0009848119) hat die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses zum Ziel. Dafür investiert er vor allem in höher kapitalisierte Aktien von in- und ausländischen Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Dabei wird bei der Aktienauswahl unter anderem darauf Wert gelegt, dass die Titel eine größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt aufweisen und die Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum belegt werden kann.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der zweite Aktienfonds Pictet Global Megatrends (LU0386882277) wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an und investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien. Er umfasst eine Palette von Wertpapieren, welche sich aus dem Universum der offenen Themenfonds von Pictet zusammensetzen.

Dabei wird grundsätzlich jedes Thema gleich gewichtet. Wenn es aufgrund der Marktkonditionen erforderlich ist, kann diese Gewichtung jedoch verändert werden.

Auf der nächsten Seite: Ein Mischfonds, ein Geldmarktfonds, ein Immobilienfonds – diese drei Fonds zählen ebenfalls zu den Anleger-Lieblingen.



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Einen langfristigen Wertzuwachs bei einer unter dem Niveau des Aktienmarktes liegenden Volatilität hat der Mischfonds Acatis Value Event (DE000A0X7541) zum Ziel. Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Eventdriven Value) kombiniert.

So kann das Fondsmanagement weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Dabei ist der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, begrenzt auf jeweils 10 Prozent.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Das Anlageziel des offenen Immobilienfonds Hausinvest (DE0009807016) ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Dafür investiert der Fonds in hochwertige Gewerbeimmobilien, Immobilien-Projektentwicklungen und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften.

Im Fokus stehen dabei vor allem Büroobjekte, Shopping-Center, Hotels und Logistikimmobilien an bedeutenden europäischen Wirtschaftsstandorten. Derzeit liegen Schwerpunkte hier auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Benelux-Staaten.

Der Geldmarktfonds DWS ESG Euro Money Market (LU0225880524) mit weltweitem Anlageschwerpunkt hat die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro zum Ziel.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Hierfür wird hauptsächlich in auf Euro lautende oder gegen Euro abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten investiert. Neben dem finanziellen Erfolg werden auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG-Faktoren) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.

>>> Alle fünf genannten Anlageprodukte findest du hier in unserem Fondsvergleich.