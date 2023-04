Anlegerverhalten Das sind die Fonds-Favoriten der Ebase-Kunden im März 2023

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 55 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich die Ergebnisse.

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, welche Trends zeichnen sich in der Depot Analyse für März 2023 ab?

Kai Friedrich: Nach dem starken Jahresstart an den Börsen, der sich beispielsweise auch an deutlichen Kursanstiegen des deutschen Leitindex Dax abzeichnete, hat die Volatilität im März wieder deutlich zugenommen. Mitte des Monats kam es dabei zu einem signifikanten Kurzrückgang. Dabei hat es sich jedoch wohl nur um eine kurzfristige Schwächephase des Marktes gehandelt, da die Kurse zum Ende des Monats sogar über das Niveau vor dem Markteinbruch gestiegen sind.

Die Fondskäufe der Ebase-Kunden haben die Verkäufe dabei im März deutlich überstiegen. Mit einem positiven Fundflow-Faktor von 1,29 lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds so um 29 Prozent über den Mittelabflüssen. In Folge des deutlichen Volatilitätsanstieges war auch das Handelsvolumen weit überdurchschnittlich. Dieses lag knapp 150 Prozent über dem Durchschnitt des Vorjahres.

Wie haben sich die Anleger im März positioniert?

Friedrich: Der Trend zur offensiveren Ausrichtung der Portfolios, den wir seit Jahresanfang beobachten können, hat sich auch im März fortgesetzt. So standen bei den Ebase-Kunden abermals offensivere Anlageklassen im Fokus. Mit einem Fundflow-Faktor von 1,69 haben die Käufe die Verkäufe bei Aktienfonds um 69 Prozent übertroffen.

Besonders gefragt waren Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt in Asien sowie solche, die weltweit investieren. Jedoch war die Nachfrage nach Aktienfonds auch regional breit gestreut. So haben auch bei Fonds mit einem Fokus auf Deutschland, die USA oder Europa die Käufe die Verkäufe, wenn auch weniger deutlich, überstiegen. Daneben waren im März auch Mischfonds gefragt. Hier lag der Fundflow-Faktor bei 1,10. Die Käufe überstiegen die Verkäufe auch bei Mischfonds somit um 10 Prozent.

Wie war die Situation bei Rentenfonds?

Friedrich: Wie bereits im Vormonat war auch im März die Nachfrage nach Rentenfonds eher gering. Mit einem Fundflow-Faktor von 0,80 überstiegen die Verkäufe die Käufe. Damit stehen Renteninvestments für die Mehrheit der Ebase-Kunden vor dem Hintergrund der Unsicherheit, beispielsweise im Zusammenhang mit der Inflation sowie der weiteren Zinspolitik der Notenbanken, weiterhin nicht allzu sehr im Fokus.

Allerdings gab es hier deutliche regionale Unterschiede. So war im März die Nachfrage nach Rentenfonds mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland oder Europa wesentlich höher als die Nachfrage nach Fonds mit Fokus auf die USA oder solchen, die weltweit in Anleihen investieren.

An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im März besonders interessiert?

Friedrich: Im März fanden sich unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds der Ebase-Kunden:

zwei Mischfonds,

zwei Aktienfonds und

ein Rentenfonds.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der erste Mischfonds Flossbach von Storch Multi Opportunities (ISIN: LU0323578657) nutzt einen auf einer Fundamentalanalyse der globalen Finanzmärkte basierenden Ansatz, wobei in eine Vielzahl an Wertpapieren, wie Aktien, Anleihen, Zertifikate aber auch Edelmetalle, angelegt werden kann. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung des Fondsmanagers ist das Chance-Risiko-Verhältnis, bei dem das Renditepotenzial etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren muss. Der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Der Fonds kann bis zu 10 Prozent seines Vermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren, bis zu 15 Prozent des Nettofondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

Der zweite Mischfonds Acatis Gané Value Event (DE000A0X7541) zielt auf einen langfristigen Wertzuwachs ab, bei einer unter dem Niveau des Aktienmarktes liegenden Volatilität. Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Eventdriven Value) kombiniert. Dazu kann das Fondsmanagement weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten beziehungsweise nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 Prozent begrenzt.

Der erste Aktienfonds DWS Top Dividende (DE0009848119) hat die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses zum Ziel. Investiert wird dafür vor allem in höher kapitalisierte Aktien von in- und ausländischen Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Bei der Aktienauswahl wird unter anderem großer Wert draufgelegt, dass die Titel eine größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt aufweisen und die Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum belegt werden kann.

Der zweite Aktienfonds Pictet Global Megatrend Selection (LU0386882277) setzt den Fokus auf Unternehmen, die von den weltweiten Megatrends – das heißt langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der Gesetzgebung und der Umwelt resultieren – profitieren können. Dabei setzt er auf eine Kapitalwachstumsstrategie, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in weltweite Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert.

Der einzige Rentenfonds unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit (DE0008480682) hat zum Ziel, den Wert des investierten Geldes kurz- und mittelfristig zu erhalten sowie eine Wertsteigerung entsprechend dem Renditeniveau verzinslicher Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von unter drei Jahren zu erwirtschaften. Dabei wird mehr als die Hälfte des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere, die eine Restlaufzeit von unter drei Jahren bei Kauf aufweisen und auf Euro lauten, angelegt. Außerdem werden Wertpapiere und Investmentanteile, in die der Fonds investiert, nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt.

