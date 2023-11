Anlegerverhalten Das sind die Fonds-Favoriten der FNZ-Bank-Kunden im Oktober 2023

Rund 60 Milliarden Euro verwaltet die FNZ-Bank in ihren Kundendepots. Im Rahmen einer exklusiven Kooperation mit DAS INVESTMENT gewährt die B2B-Direktbank uns monatlich Einblick in die aktuellen Lieblingsprodukte ihrer Kunden – sowohl bei gemanagten Fonds als auch bei ETFs.

FNZ-Bank-Chef Sebastian Henrichs, der im August Kai Friedrichs an der Spitze der Depotbank ablöste, stellt die jüngsten Entwicklungen vor.

Herr Henrichs, welche Trends zeichnen sich in der Depot Analyse für Oktober 2023 ab?

Sebastian Henrichs: Die Fondsnachfrage der Kunden der FNZ Bank ist im Oktober leicht gesunken. So entsprachen die Mittelzuflüsse unserer Kunden etwa den Mittelabflüssen. Auch die Handelsaktivität der Kunden lag etwa 9 Prozentpunkte unter dem Schnitt des eher handelsintensiven Vorjahres. Dieser leichte Rückgang bei der Fondsnachfrage unserer Kunden kommt bei einem Blick auf die weltweiten Märkte jedoch wenig überraschend: Der Oktober war von nachgebenden Aktienkursen und zunehmender weltweiter, geopolitischer Unsicherheit geprägt.

Nicht nur die in diesem Jahr bereits deutlich gestiegenen Zinsen in den USA und Europa belasten die Aktienmärkte noch immer, auch der Israel-Konflikt bildet einen weiteren, tragischen Krisenherd neben dem seit dem letzten Jahr andauernden Ukraine-Krieg. Dies sorgt für Unsicherheit am Markt und stellt eine weitere Herausforderung für die weltweiten Finanzmärkte dar.

Gleichzeitig konnte sich der Dax jedoch zum Monatsende hin zumindest im Vergleich zum letzten Jahr erholen: Während der deutsche Leitindex das Handelsjahr 2022 noch bei weniger als 14.000 Punkten schloss, waren es am Ende des Handelsmonats Oktober etwa 14.810 Punkte. Nichtsdestotrotz bleibt allerdings noch ein deutliches Minus verglichen mit dem Vormonat September.

Fundflow-Faktor – Aktiv gemanagte Fonds

Der Fundflow-Faktor zeigt an, um welchen Faktor die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse übersteigen (bei Nettomittelzuflüssen) bzw. um welchen Faktor die Mittelabflüsse die Mittelzuflüsse übersteigen (bei Nettomittelabflüssen).



Lesebeispiel: Im Oktober 2023 lagen die Mittelzuflüsse bei aktiven Fonds um 0 Prozentpunkte über den Mittelabflüssen



Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 2. November

Wie haben sich die Anleger im Oktober positioniert?

Henrichs: Die Kunden der FNZ Bank legten im Oktober erstmals in diesem Jahr einen deutlichen Fokus auf Rentenfonds. Hier überstiegen die Käufe die Verkäufe um ganze 145 Prozent. Weniger gefragt als im Vormonat waren dagegen Aktienfonds. Hier überstiegen die Verkäufe mit 12 Prozent leicht die Käufe. Bei Mischfonds überstiegen die Verkäufe die Käufe mit 55 Prozent sogar deutlich.

Bei der Nachfrage nach Aktien- und Mischfonds ergaben sich mit Blick auf den Anlageschwerpunkt im Oktober deutliche Unterschiede: Während bei Aktienfonds mit weltweitem Anlageschwerpunkt die Käufe mit 24 Prozent sogar weit die Verkäufe überstiegen, schienen Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Europa sogar noch weniger gefragt zu sein. Hier überstiegen die Verkäufe die Käufe um 79 Prozent.

Bei Mischfonds zeigte sich ein ähnliches Bild: Auch hier waren Mischfonds mit weltweitem Anlageschwerpunkt mit einem Fundflow-Faktor von 0,72 am gefragtesten (hier überstiegen die Verkäufe die Käufe um 28 Prozentpunkte), wohingegen Mischfonds mit Anlageschwerpunkt Europa lediglich einen Fundflow-Faktor von 0,04 aufwiesen. Hier überstiegen die Verkäufe die Käufe um 96 Prozentpunkte.

Wie war die Situation bei Rentenfonds?

Henrichs: Wie bereits angesprochen, überstiegen die Käufe die Verkäufe bei Rentenfonds um 145 Prozent. Dies ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vormonat September, in dem Rentenfonds durch unsere Kunden noch eher verkauft als gekauft wurden. Besonders gefragt waren auch hier Rentenfonds mit weltweitem Anlageschwerpunkt. Die Käufe überstiegen die Verkäufe mit einem Fundflow-Faktor von 3,51 um mehr als das Doppelte.

Ebenfalls gefragt waren Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt USA, wobei die Käufe die Verkäufe um 135 Prozent überstiegen. Einige andere Regionen waren dagegen weniger gefragt. In absteigender Reihenfolge folgten darauf die Anlageschwerpunkte Europa (hier überstiegen die Verkäufe die Käufe um 26 Prozent), Asien (hier überstiegen die Verkäufe die Käufe um 67 Prozent) und Deutschland (hier überstiegen die Verkäufe die Käufe um 98 Prozent).

Handelsaktivität – Aktiv gemanagte Fonds

Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 steht für eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres; ein Stand unter 100 zeigt eine unterdurchschnittliche Handelsaktivität an.



Lesebeispiel: Im Oktober 2023 betrugen die Umsätze bei aktiv gemanagten Fonds 91 Prozent des Vorjahresdurchschnitts, lagen also um 9 Prozentpunkte unter dem Schnitt des Vorjahres.



Quelle: Eigene Erhebungen; Stand: 2. November

Welche Indizes waren für ETF-Anlagen besonders gefragt?

Henrichs: Der MSCI-World konnte weiterhin seinen unangefochtenen Spitzenplatz unter den Top 3 der beliebtesten Indizes unserer Kunden behaupten. Auch mit dem S&P 500 folgt auf dem zweiten Platz ein bekannter US-Index, der seinen Rang unter den am häufigsten gehandelten ETFs unserer Kunden seit Juli diesen Jahres verteidigt. Auf dem dritten Platz folgt der FTSE All World, der die Wertentwicklung von Unternehmen aus Schwellenländern und Industrieländern auf der ganzen Welt abbildet. Der DAX konnte sich im Vergleich zum Vormonat um eine Position verbessern und rangiert nun auf dem siebten Platz.

An welchen aktiv gemanagten Fonds waren die Kunden im Oktober besonders interessiert?

Henrichs: Im Oktober fanden sich unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds der FNZ Bank Kunden vier Geldmarktfonds und ein Mischfonds.

Der Geldmarktfonds (DWS ESG Euro Money Market | LU0225880524) berücksichtigt ESG-Kriterien und hat dabei die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro zu Ziel. Dafür wird hauptsächlich in auf Euro lautende oder gegen Euro abgesicherte Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten investiert. Außerdem kann der Fonds in Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds bzw. anderer Standard-Geldmarktfonds, Pensionsgeschäften, umgekehrten Pensionsgeschäften und liquide Mittel investieren.

Der zweite Geldmarktfonds (Oddo BHF Money Market | DE000A0YCBQ8) hat das Ziel, an der Weiterentwicklung der Geldmärkte teilzuhaben und dabei einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Dafür investiert der Fonds aktiv in eine Mischung von Geldmarktinstrumenten und räumt dabei höchstmöglicher Sicherheit und jederzeitiger Liquidität Priorität ein. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen öffentlicher Aussteller, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, sowie auf Termingeldern.

Der dritte Geldmarktfonds (Allianz Euro Cash | LU0052221412) zielt auf einen geldmarktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität ab und fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wenn staatliche Geldmarktinstrumente über ein Investment-Grade-Rating verfügen, können sie ebenfalls erworben werden. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die mittlere Kapitalbindungsdauer des Fonds beträgt maximal 6 Monate.

Das Anlageziel des vierten Geldmarktfonds (Carmignac Court Terme | FR0010149161) besteht darin, eine Performance über der des Referenzindikators Eonia zu erzielen. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Zur Erreichung seines Anlageziels legt der kurzfristige Geldmarktfonds hauptsächlich in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente mit festem und/oder variablem und/oder revidierbarem Zinssatz an.

Der einzige Mischfonds (Acatis Value Event | DE000A0X7541) zielt auf einen möglichst hohen Wertzuwachs ab, wozu er in mehrere Anlageklassen investiert und das Portfolio über verschiedene Haltedauern und Events diversifiziert. Bei der Auswahl der Fondspositionen wollen die Manager beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value) wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur berücksichtigen. Dabei sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen durch die Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität reduziert werden.

