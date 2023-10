Bis zu 120 Prozent Plus Das sind die fünf besten Dividendenfonds weltweit

Bis zu 120 Prozent Plus

Wo investiere ich mein Geld am besten? Anleger, die neben Kursgewinnen auch regelmäßige Erträge erzielen wollen, sind mit Dividendenfonds gut beraten. Mit dem besten ETF konnten Anleger in drei Jahren mehr als 120 Prozent kassieren. Hier die fünf besten Dividendenfonds.

Frau schaut in ihr Depot: Dividendenfonds investieren in Unternehmen, die besonders viel Geld an ihre Aktionäre ausschütten – das kann sich lohnen.