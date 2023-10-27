Bis zu 120 Prozent Plus Das sind die fünf besten Dividendenfonds weltweit

In Zeiten von Inflation, Krieg und Energiekrisen fragen sich viele von uns, wie sie ihr Geld sinnvoll anlegen können. Die hohe Inflation lässt unsere Ersparnisse trotz der Zinsangebote der Banken schrumpfen. Selbst Immobilien scheinen keine geeignete Anlagemöglichkeit mehr zu sein, da deren Preise exorbitant hoch sind.
In dieser Situation ist es entscheidend, dass Geld möglichst hohe Renditen abwirft und darüber hinaus ein konstantes Einkommen erzielt. Eine Möglichkeit ist die Investition in dividendenstarke Unternehmen, die gerade in schwierigen Börsenphasen hohe Dividenden ausschütten und häufig eine über dem Marktdurchschnitt liegende Kursentwicklung aufweisen.
Dividendenfonds: Stabilität und Rendite im Einklang
Diese Firmen zeichnen sich durch stabile Geschäftsmodelle mit hohen Cashflows und vergleichsweise geringer Volatilität aus. Dividendenfonds und -ETFs sind eine hervorragende Möglichkeit, in Dividendentitel zu investieren und von deren Stabilität zu profitieren.
Wir haben uns auf die Suche nach den erfolgreichsten Dividendenfonds der vergangenen drei Jahre gemacht. Die renditestärksten unter ihnen erzielten einen Wertzuwachs von über 120 Prozent – trotz Corona und geopolitischen Konflikten weltweit.
Die besten Dividendenfonds der Welt im Überblick:
- Alerian Midstream Energy Dividend Ucits ETF
- BNY Mellon U.S. Equity Income Fund
- Vaneck Developed Markets Dividend Leaders Ucits ETF
- First Trust US Equity Income Ucits ETF
- Jo Hambro Capital Management UK Equity Income Fund
Auf den folgenden Seiten werden die Dividendenfonds näher vorgestellt. Wir analysieren die Performance dieser Fonds über verschiedene Zeiträume. Außerdem werden die Fondspositionen und ihre Performance im Vergleich zu ihrem Index dargestellt.
Stand der Daten: 26. Oktober 2023