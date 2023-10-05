Bis zu 12 Prozent Gewinn pro Jahr? Dabei ruhig schlafen und trotzdem an der Börse teilhaben? Mit den besten Mischfonds war das zuletzt möglich. Hier navigieren Profis durch die sich ändernden Marktbedingungen und passen das Portfolio der jeweiligen Börsenphase an. Das sind die Top 5 der vergangenen fünf Jahre.

Viel Gewinn, weniger Stress Das sind die fünf besten Mischfonds weltweit

Menschen beim Holi-Farbenfest: Manager von Mischfonds können ihr Portfolio bunt aus verschiedenen Anlageklassen zusammenstellen und es so optimal an alle Börsenlagen anpassen.

Das sind die performancestärksten Investmentfonds der vergangenen 10 Jahre

Die hektische Welt der Finanzmärkte kann den durchschnittlichen Anleger durchaus entmutigen. Täglich Börsennachrichten zu verfolgen und sein Portfolio ständig anzupassen, erfordert viel Zeit, Engagement und Fachwissen.

Doch was ist, wenn dir all das fehlt?

Die Antwort könnten Mischfonds sein, eine äußerst effektive und zeitsparende Möglichkeit, dein Geld gewinnbringend anzulegen.

Ein Team von Profis an der Seite

Mischfonds sind Investmentvehikel, die von erfahrenen Experten gemanagt werden. Diese Profis verfügen über jahrelange Erfahrung und tiefgehendes Fachwissen über die Finanzmärkte. Ihr Hauptziel? Die Erzielung einer optimalen Rendite für die Anleger, ohne dass diese sich mit den täglichen Schwankungen und Nachrichtenquellen befassen müssen.

Die Kunst der Diversifikation

Eines der wichtigsten Merkmale von Mischfonds ist deren breite Streuung. Das bedeutet, dass das Geld auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Edelmetalle wie Gold und andere Rohstoffe verteilt wird. Diese breite Streuung verringert das Risiko erheblich, da Verluste in einer Anlageklasse oft durch Gewinne in einer anderen ausgeglichen werden können.

Absicherung in turbulenten Zeiten

Doch nicht nur die breite Diversifikation ist ein Schlüssel zum Erfolg von Mischfonds, sondern auch die ständige Überwachung und Anpassung der Anlagen. Die Experten hinter diesen Fonds analysieren ständig die wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen, um sicherzustellen, dass ihr Geld in den richtigen Anlageklassen positioniert ist.

Dies erfordert ein tiefes Verständnis der Märkte und einen reaktionsschnellen Ansatz. Die Weltwirtschaft ist volatil, und Turbulenzen an den Märkten sind unvermeidlich. Hier kommen zudem Derivate ins Spiel. Mischfondsmanager verwenden Optionen und Futures, um Portfolios in unsicheren Zeiten abzusichern. Dadurch wird das Gesamtrisiko reduziert und Anleger können ruhiger schlafen.

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Doch gibt es tatsächlich Anlageprodukte, die trotz stürmischer Zeiten eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen? Die besten Mischfonds der vergangenen fünf Jahre überzeugten mit Wertsteigerungen von bis zu 80 Prozent und zeigten sich von den Turbulenzen der Märkte nahezu unbeeindruckt.

Die besten Mischfonds der Welt im Überblick:

Einen genaueren Blick auf die besten Mischfonds kannst du auf den folgenden Seiten werfen.

In die Auswahl kamen Produkte, deren Manager einen defensiven, ausgewogenen, dynamischen oder flexiblen Ansatz verfolgen. In Fremdwährung gesicherte Fondstranchen haben wir ausgeschlossen.

Wie war deren Performance über fünf Jahre und was sind die größten Positionen in den Mischfonds?

Das erfährst du auf den folgenden Seiten.

Wenn du auf der Suche nach weiteren Mischfonds für dein Depot bist, schau dir gerne auch unseren Artikel „Die 20 Mischfonds mit dem besten Rendite-Risiko-Verhältnis“ an.

Hinweis: Es handelt sich hierbei um keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung. Die Geldanlage am Kapitalmarkt ist mit Risiken verbunden. Aus Wertentwicklungen in der Vergangenheit lässt sich nicht auf künftige Wertentwicklungen schließen. Stand der Fonds-Daten: 05. Oktober 2023