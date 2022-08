Der Krieg in der Ukraine hat das Thema Energieunabhängigkeit – und damit den Ausbau von Solar, Wind und anderen umweltfreundlichen Energieformen – in den Fokus gerückt. Die EU will bis zum Jahr 2030 den Anteil erneuerbarer Energien auf 40 Prozent ausbauen. US-Präsident Joe Biden verfolgt mit dem jüngst auf den Weg gebrachten „Inflation Reduction Act“ ähnliche Ziele. Das Gesetz sieht Milliarden-Investitionen in Naturschutz und Energiesicherheit vor. Ein Teil des Geldes soll in den Ausbau von Photovoltaik fließen.

Fonds, die den Schwerpunkt auf alternative Energie legen, haben bereits in den vergangenen Jahren starke Renditen geliefert. Einer Auswertung des Analysehauses Morningstar zufolge führen sie auf Fünf-Jahres-Sicht die Rangliste der erfolgreichsten Aktienstrategien an. Mit einer jährlichen Wertentwicklung von im Schnitt knapp 20 Prozent liegen Energiefonds vor ihren Pendants mit Fokus auf Technologieaktien und US-Standardwerte – Anleger mussten allerdings auch starke Schwankungen aushalten.

In unserer Chart-Strecke stellen wir die 7 besten nach Artikel 9 klassifizierten Neue-Energie-Fonds auf Fünf-Jahres-Sicht vor:

Platz 7: Pictet Clean Energy

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

ISIN: LU0280435388

Auflegung: 14.05.2007

Fondsvermögen: 5.292 Mio. Euro

Wertentwicklung 1 Jahr: 1,4%

Wertentwicklung 5 Jahre: 93,7%



Wertentwicklung 10 Jahre: 189,1%



Volatilität 5 Jahre: 21,8%



Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,64



Kurzbeschreibung: Die Clean-Energy-Strategie legt den Fokus auf die Energiewende und den damit einhergehenden Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Schwerpunkte sind Pictet zufolge erneuerbare Energie, Energieeffizienz, sowie unterstützende Technologien und Infrastrukturen. Das Anlageuniversum besteht aus etwa 500 Unternehmen, 50 bis 60 Titel kommen ins Portfolio. Die Fondsmanager Xavier Chollet, Christian Roessing und Manuel Losa können weltweit in Industrie- und Schwellenländern anlegen. Der aktuell starke Fokus auf die USA zeigt sich auch in den Top-Positionen – insgesamt stammen knapp 70 Prozent der Portfoliounternehmen von dort.

Top-Holdings:

Nextera Energy (USA): 5,4%

ON Semiconductor (USA): 5,1%

Synopsys (USA): 4,1%

Analog Devices (USA): 4,0%

Topbuild (USA): 3,4%

Mithilfe der Datenbank Morningstar Direct haben wir die besten nach Artikel 9 klassifizierten Fonds herausgefiltert. Ausschlaggebend war die Performance über fünf Jahre. Am besten haben Neue-Energie-Fonds und breit aufgestellte Nachhaltigkeitsstrategien abgeschnitten – letztere stellen wir in einer zweiten Chart-Strecke vor. Die Fondsdaten stammen von FWW sowie von den Fondsgesellschaften (Stand: 29. August 2022).