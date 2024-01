Wer hätte das vor einem Jahr gedacht: Trotz der stark gestiegenen Zinsen konnte der S&P 500 im vergangenen Jahr einen Zuwachs von mehr als 24 Prozent verzeichnen. Dazu beigetragen haben vor allem Künstliche Intelligenz und „Big Tech“, also die größten IT-Unternehmen der Welt.

Die Verluste, die diese Anlageklasse noch in 2022 verzeichnen musste, konnten so mehr als ausgeglichen werden: Der Aktienmarkt in den USA bewegt sich nun in der Nähe seines Allzeithochs. Doch wo es Gewinner gibt, sind auch Verlierer: Trotz des Booms gab es ein paar Branchen, die nicht davon profitieren konnten.

Aber welche Aktien des US-amerikanischen Marktes haben sich im vergangenen Jahr besonders gut entwickelt – und welche sind gefloppt? Das Portal „Visual Capitalist“ hat dazu eine Grafik von Finviz-Treemap erweitert. Wir stellen die jeweils fünf Tops und Flops nach Sektoren geordnet vor.

Das Unternehmen fördert, transportiert und verkauft Erdöl und Erdgas. In den USA gehört es zu den größten Produzenten von Schiefergas. © Imago Images / Nur Photo

Verlierer – Platz 5: Öl- und Gasförderung (im Sektor Energie)

größter Verlierer: Devon

Devon Verlust: 22 Prozent

Die Ölpreise sind im vergangenen Jahr um 10 Prozent zurückgegangen, der Sektor schloss im Minus. Auch generell sanken die Energiepreise im Laufe des Jahres 2023, was sich beim Aktienkurs von Devon bemerkbar machte. Das Unternehmen gehört in den USA zu den größten Produzenten von Schiefergas, welches mittels Fracking gefördert wird.