Wer an die Börse gehen möchte, tut dies gerne in den USA: Die Aktienmärkte dort ziehen Investoren aus dem In- und Ausland an, da diese für sie attraktiver sind, unter anderem wegen einer höheren Liquidität. Besonders die Anziehungskraft der Wall Street ist hoch. Prominent in den Schlagzeilen war zuletzt der deutsche Schuhhersteller Birkenstock, der in New York an die Börse ging und nicht in Deutschland. Linde hat außerdem angekündigt, die Frankfurter Börse zu verlassen und zukünftig nur noch in New York gelistet zu sein.

Die derzeitige Dominanz wird auch in der Grafik von „Visual Capitalist“ deutlich, die die Entwicklung der größten globalen Aktienmärkte in den letzten 50 Jahren zeigt.

Ranking der größten Finanzmärkte der letzten 50 Jahre. Visual Capitalist

Zum Jahresende 2022 decken demnach die USA 58,4 Prozent der globalen Aktienmärkte ab. Damit liegen die Vereinigten Staaten weit vorne. Auf dem zweiten Platz folgt weit abgeschlagen Japan mit einem Anteil von 6,1 Prozent am Weltmarkt. Allerdings gab es einen kurzen Zeitraum, in dem dies anders war: 1989 überholte das Land die USA für kurze Zeit. Der Nikkei konnte damals ein rasantes Wirtschaftswachstum verzeichnen und erreichte dadurch ein Allzeithoch. Nach diesem Hoch folgte jedoch ein umso tieferes Tief: Im Anschluss dauerte es 33 Jahre, bis der japanische Aktienmarkt wieder dieselben Höchststände erreichte.

Erstaunlich: Obwohl China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, hat sie nur einen Anteil von 3,7 Prozent am weltweiten Aktienmarkt – das bedeutet Platz 4 hinter dem Vereinigten Königreich (4,1 Prozent).

Deutschland bildet Schlusslicht

Deutschland bildet im Ranking der gelisteten Länder mit 2,1 Prozent übrigens das Schlusslicht hinter Frankreich (2,8 Prozent), Kanada (2,7 Prozent), Schweiz (2,5 Prozent) und Australien (2,1 Prozent).

Die Gründe für diese US-amerikanische Dominanz sieht das Portal im Status des Dollars als Reservewährung sowie der Tiefe der amerikanischen Finanzmärkte. Die wirtschaftliche, politische und militärische Stärke seien weitere wichtige Faktoren.

Hinzu komme, dass die Renditen der amerikanischen Aktienmärkte seit 1900 fast alle anderen Länder übertroffen hätten und dadurch Investoren aus dem In- und Ausland anziehen.