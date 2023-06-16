Ranking: Das sind die innovativsten Unternehmen der Welt
Die Boston Consulting Group (BCG) hat in einem jährlichen Ranking wieder die innovativsten Unternehmen der Welt gekürt. Die Rangliste fußt auf einer Umfrage unter mehr als 1.000 Innovationsmanagern, die zwischen Dezember 2022 und Januar 2023 durchgeführt wurde.
Das sind die Bewertungskriterien:
- Global Mindshare: Die Stimmenzahl internationaler Innovationsführungskräfte
- Industry Peer View: Die Stimmenzahl von Führungskräften aus der eigenen Branche
- Industry Disruption: Den Diversitätsindex der Stimmen über Branchen hinweg
- Wertschöpfung: Gesamtertrag der Aktionäre einschließlich Aktienrückkäufe zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2022
Sechs der zehn innovativsten Unternehmen stammen aus den USA, zwei Gesellschaften haben ihren Sitz in China, eine kommt aus Südkorea und eine aus Deutschland.
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Branche: Technologie
Land: Deutschland
Hauptsitz: München
Gründung: 1847
CEO: Roland Busch
Siemens fördert Technologien und Talente in besonderem Maß. Im Jahr 2018 gliederte das Unternehmen 25 Prozent seines Medizintechnik-Herstellers Siemens Healthineers aus, um die unternehmerische Unabhängigkeit der Sparte zu fördern. Siemens Healthineers tätigte in den vergangenen Jahren Investitionen im Gesundheitswesen – auch während der Pandemie. Im August 2020 kündigte die Firma die Übernahme ihres langjährigen Partners Varian Medical Systems für 16,4 Milliarden US-Dollar an. Mit der Fusion erweiterte Siemens Healthineers sein Portfolio für Krebsvorsorge-Screenings, Diagnostik und Behandlung.