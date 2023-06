Siemens-Sitz in Wien.

Siemens-Sitz in Wien. | Foto: Imago Images / Wolfgang Simlinger

Branche: Technologie

Land: Deutschland

Hauptsitz: München

Gründung: 1847

CEO: Roland Busch

Siemens fördert Technologien und Talente in besonderem Maß. Im Jahr 2018 gliederte das Unternehmen 25 Prozent seines Medizintechnik-Herstellers Siemens Healthineers aus, um die unternehmerische Unabhängigkeit der Sparte zu fördern. Siemens Healthineers tätigte in den vergangenen Jahren Investitionen im Gesundheitswesen – auch während der Pandemie. Im August 2020 kündigte die Firma die Übernahme ihres langjährigen Partners Varian Medical Systems für 16,4 Milliarden US-Dollar an. Mit der Fusion erweiterte Siemens Healthineers sein Portfolio für Krebsvorsorge-Screenings, Diagnostik und Behandlung.