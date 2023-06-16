Die Boston Consulting Group hat ein Ranking der innovativsten Unternehmen der Welt erstellt. Hier erfährst Du, welche Häuser die Top 10 besetzen. So viel sei schon mal verraten: Die bedeutendsten Firmen kommen aus den USA.

Die Boston Consulting Group (BCG) hat in einem jährlichen Ranking wieder die innovativsten Unternehmen der Welt gekürt. Die Rangliste fußt auf einer Umfrage unter mehr als 1.000 Innovationsmanagern, die zwischen Dezember 2022 und Januar 2023 durchgeführt wurde.

Das sind die Bewertungskriterien:

Global Mindshare: Die Stimmenzahl internationaler Innovationsführungskräfte

Industry Peer View: Die Stimmenzahl von Führungskräften aus der eigenen Branche

Industry Disruption: Den Diversitätsindex der Stimmen über Branchen hinweg

Wertschöpfung: Gesamtertrag der Aktionäre einschließlich Aktienrückkäufe zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2022

Sechs der zehn innovativsten Unternehmen stammen aus den USA, zwei Gesellschaften haben ihren Sitz in China, eine kommt aus Südkorea und eine aus Deutschland.

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Platz 10: Siemens 1 / 10 Siemens-Sitz in Wien. Bildquelle: Imago Images / Wolfgang Simlinger