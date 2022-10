HQ Trust wertet Top Ten aus Das sind die Lieblingsaktien der Themenfonds-Manager

Viel USA und Technologie: Selbst bei marktbreiten Aktienindizes entstehen oft Klumpenrisiken. Jan Tachtler, Kapitalmarktanalyst beim Multi-Family-Office HQ Trust, hat überprüft, ob es solche Risiken auch in aktiven Fonds und ETFs mit einem Themenschwerpunkt gibt.

Im Rahmen seiner Auswertung hat sich Tachtler die zehn Top-Positionen von mehr als 250 thematischen Produkten angeschaut und die zehn Lieblinge der Manager und Produktkonstrukteure ermittelt. Die Ergebnisse verglich der Co-Portfoliomanager des Fonds HQT Megatrends mit dem marktbreiten Index MSCI ACWI.

Das Ergebnis: Auch bei Themenfonds lassen sich ganz klare Lieblingsaktien herausfiltern. Den ersten Platz belegt Thermo Fisher Scientific. Die Aktie des Labortechnikkonzerns zählt laut Auswertung in 46 von 258 Produkten zu den zehn am höchsten gewichteten Aktien. „Anleger finden Thermo Fisher in aktiven Fonds und ETFs rund um die Themen Biotech, Klimawandel, Digital Health, Robotik sowie Wasser“, so Tachtler. Im Schnitt komme die Aktie dabei auf ein Gewicht von 4 Prozent.

In jeweils mehr als 30 Themenprodukten schaffen es zudem die Aktien von Enpha Energy, Solar Edge Technologies, Danaher und Microsoft in die Top-10-Holdings. „Mit den meisten Themen wird Microsoft in Verbindung gebracht: Die Aktie findet sich in Produkten mit den sieben Schwerpunkten Globale Marken, Klimawandel, Big Data & Künstliche Intelligenz, Mobilität der Zukunft, Cyber-Sicherheit, Robotik und Wasser“, erklärt der Kapitalmarktanalyst. Im Schnitt am höchsten gewichtet wird die Aktie der United Health Group. In 25 Produkten kommt sie immerhin auf ein Gewicht von knapp 6 Prozent.

Die Überschneidungen mit dem MSCI ACWI halten sich jedoch in Grenzen: „Nur 2 Aktien sind in beiden Top 10 vertreten: Microsoft und die United Health Group“, sagt Tachtler. Investoren rät er dennoch, genau hinzusehen: „Anleger sollten sich vor dem Kauf eines thematischen Produkts genau über dessen Zusammensetzung informieren: Sie könnten sich ansonsten ungewollte Klumpenrisiken einfangen, beispielsweise weil dort Aktien enthalten sind, die bereits in anderen thematischen Produkten hoch gewichtet sind.“