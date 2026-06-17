Mit dem Sommer kommt die Reiseversicherungssaison. Wer ins Ausland fährt, sollte zumindest eine Auslandsreisekrankenversicherung im Gepäck haben – der Schutz der gesetzlichen Krankenkasse reicht je nach Zielland nicht aus, in manchen Destinationen gar nicht. Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat ihre angeschlossenen Partnerbetriebe in ihrer aktuellen Qualitätsumfrage (06/2026) nach deren bevorzugten Anbietern in beiden Reiseversicherungssparten befragt.

Auslandsreisekrankenversicherung: Würzburger vor Hansemerkur

In der Auslandsreisekrankenversicherung flossen insgesamt 658 Nennungen in die Auswertung ein. Die von Vema-Maklern am häufigsten eingesetzten Anbieter im Neugeschäft sind:

Rang Versicherer Anteil Gesamtnote 1 Würzburger 14,89 % 1,62 2 Hansemerkur 13,37 % 1,77 3 Care Concept 12,16 % 1,68 4 Ergo 9,57 % 2,06 5 Axa 6,53 % 1,94 6 Allianz Partners 5,78 % 1,91 7 DKV 5,32 % 1,96 8 Barmenia 4,26 % 1,96 9 Travel Protect 3,80 % 1,69 10 LTA 3,04 % 2,11

Bewertung nach Schulnoten: 1 = sehr gut, 6 = schlecht. Quelle: Vema

Würzburger und Hansemerkur verteidigen damit ihre Plätze 1 und 2 aus der Vorjahresumfrage. Care Concept verbessert sich von Rang 5 auf Rang 3.

Nach Bewertungsqualität

Sortiert man die Ergebnisse nicht nach Nutzungshäufigkeit, sondern nach der vergebenen Gesamtnote, ergibt sich eine leicht abweichende Reihenfolge. Würzburger erzielt mit 1,62 den besten Gesamtmittelwert, gefolgt von Care Concept (1,68) und dem Neueinsteiger Travel Protect (1,69), der in der Vorjahresumfrage noch nicht gelistet war. Hansemerkur landet hier auf Rang 4 (1,77).

Vollständige Bewertungsübersicht (nach Nennungen):

Rang Versicherer Anteil Gesamtnote 1 Würzburger 14,89 % 1,62 2 Care Concept 12,16 % 1,68 3 Travel Protect 3,80 % 1,69 4 Hansemerkur 13,37 % 1,77 5 Allianz Partners 5,78 % 1,91 6 Axa 6,53 % 1,94 7 DKV 5,32 % 1,96 8 Barmenia 4,26 % 1,96 9 Ergo 9,57 % 2,06 10 LTA 3,04 % 2,11

Quelle: Vema

Reiserücktritts-/-abbruchversicherung: Wieder Würzburger an der Spitze

In der Reiserücktritts-/-abbruchversicherung wertete Vema 453 Nennungen aus. Auch hier führt Würzburger das Nutzungsranking klar an.

Nach Nennungen (Top 3):

Rang Versicherer Anteil Gesamtnote 1 Würzburger 23,84 % 1,64 2 Hansemerkur 18,10 % 1,80 3 Ergo 14,13 % 2,02 4 Care Concept 8,83 % 1,76 5 LTA 8,17 % 1,94 6 Allianz Partners 5,30 % 1,72 7 TravelProtect 4,64 % 1,67 8 Europ Assistance 3,75 % 1,79 9 Barmenia 2,65 % 1,86 10 Signal Iduna 1,55 % 1,41

Quelle: Vema

Die Plätze 1 bis 3 nach Nennungen sind identisch mit der Vorjahresumfrage.

Nach Bewertungsqualität

Nach Gesamtnote führt Signal Iduna mit 1,41 – bei allerdings nur 7 Nennungen und damit einer sehr schmalen Datenbasis, die die Aussagekraft einschränkt. Würzburger folgt mit 1,64 auf Rang 2, Travel Protect mit 1,67 auf Rang 3.

Vollständige Bewertungsübersicht (nach Nennungen):

Rang Versicherer Anteil Gesamtnote 1 Signal Iduna 1,55 % 1,41 2 Würzburger 23,84 % 1,64 3 Travel Protect 4,64 % 1,67 4 Allianz Partners 5,30 % 1,72 5 Care Concept 8,83 % 1,76 6 Europ Assistance 3,75 % 1,79 7 Hansemerkur 18,10 % 1,80 8 Barmenia 2,65 % 1,86 9 LTA 8,17 % 1,94 10 Ergo 14,13 % 2,02

Quelle: Vema

Zur Methodik

Die Vema führt in regelmäßigen Abständen Qualitätsumfragen unter ihren Partnerbetrieben durch. Befragt wurden die angeschlossenen Makler nach den jeweils drei meistgenutzten Anbietern im Neugeschäft. Die Begrenzung auf drei Nennungen soll verhindern, dass negative Einzelerlebnisse das Gesamtbild verzerren. Bewertet wurden Produktqualität, Antragsbearbeitung und Policierung, Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit – jeweils nach Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (schlecht).

In die Auswertung zur Auslandsreisekrankenversicherung flossen 658 Nennungen ein, in die Auswertung zur Reiserücktritts-/-abbruchversicherung 453 Nennungen. Die vollständigen Auswertungen können per E-Mail unter [email protected] angefordert werden.

Die Vema steht nach eigenen Angaben mehr als 5.100 mittelständischen Partnerbetrieben mit rund 35.000 Personen als Maklerdienstleister zur Verfügung.