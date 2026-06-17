Vema: Das sind die Makler-Favoriten bei Reiseversicherungen
Mit dem Sommer kommt die Reiseversicherungssaison. Wer ins Ausland fährt, sollte zumindest eine Auslandsreisekrankenversicherung im Gepäck haben – der Schutz der gesetzlichen Krankenkasse reicht je nach Zielland nicht aus, in manchen Destinationen gar nicht. Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft eG hat ihre angeschlossenen Partnerbetriebe in ihrer aktuellen Qualitätsumfrage (06/2026) nach deren bevorzugten Anbietern in beiden Reiseversicherungssparten befragt.