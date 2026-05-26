Die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema hat ihre Partnerbetriebe nach den meistgenutzten Anbietern in der bAV und bKV befragt.

Gesunde Belegschaft, loyale Mitarbeiter: Betriebliche Vorsorge gewinnt an Bedeutung. Vema zeigt, mit welchen Versicherern Makler dabei am häufigsten und am liebsten zusammenarbeiten.

Die Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema hat ihre mehr als 5.100 mittelständischen Partnerbetriebe nach ihren meistgenutzten Anbietern in der betrieblichen Vorsorge befragt. Im Rahmen der Qualitätsumfrage vom Mai 2026 wurden zwei Sparten gesondert ausgewertet: betriebliche Altersvorsorge (bAV) und betriebliche Krankenversicherung (bKV).

So funktioniert die Befragung

Trotz des Namens geht es bei den sogenannten „Qualitätsumfragen“ der Vema zunächst um die Nutzungshäufigkeit: Die Partnerbetriebe werden gebeten, die drei meistgenutzten Anbieter im jeweiligen Neugeschäft zu nennen. Mit dieser Beschränkung will die Genossenschaft verhindern, dass negative Einzelerlebnisse das Bild verzerren.

Im zweiten Teil der Umfrage werden Produktqualität, Antragsbearbeitung und Policierung, Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit nach Schulnoten bewertet (1 = sehr gut, 6 = schlecht). Wie bei früheren Vema-Umfragen zeigt sich auch diesmal, dass Nutzungsranking und Qualitätsbewertung teils deutlich voneinander abweichen – eine Erklärung für dieses Phänomen liefert die Genossenschaft nicht.

bAV: Allianz vorn nach Nennungen, WWK qualitativ top

In der bAV flossen insgesamt 472 Nennungen in die Auswertung ein. Die Allianz führt das Nutzungsranking mit 23,52 Prozent der Nennungen deutlich an – wie schon bei der vorangegangenen Befragung. Auf Platz zwei folgt die Alte Leipziger (17,16 Prozent), dahinter rangiert der Volkswohl Bund (8,9 Prozent), der im Vergleich zur letzten Umfrage von Rang sechs auf drei klettert. Canada Life (8,26 Prozent) und die Stuttgarter (8,05 Prozent) komplettieren die Top fünf.

Qualitativ dreht sich das Bild erheblich. Die WWK, die lediglich 3,18 Prozent der Nennungen auf sich vereint und zuvor nicht unter den Top 10 geführt wurde, erzielt mit einem Mittelwert von 1,36 die beste Gesamtnote. Besonders heraus sticht die Erreichbarkeit (1,14) – der beste Einzelwert in dieser Kategorie im gesamten Ranking. Dahinter folgen der Volkswohl Bund (1,53) und Swiss Life (1,69).

Am unteren Ende der Qualitätswertung landen Nürnberger (2,15) und Continentale (2,13) – obwohl letztere nach Nennungen auf Platz zehn liegt. Die Allianz, meistgenutzter Anbieter im bAV-Neugeschäft, erzielt qualitativ mit einem Mittelwert von 2,07 einen der schwächeren Werte des Feldes.

bKV: Continentale mit Bestnoten, Nürnberger fällt ab

In der bKV wurden 224 Nennungen ausgewertet – deutlich weniger als in der bAV. Auch hier führt die Allianz das Nutzungsranking an (25 Prozent der Nennungen), gefolgt von der Hallesche (21,88 Prozent), die in der vorangegangenen Umfrage noch auf Platz eins lag. Barmenia Gothaer hält mit 11,16 Prozent Rang drei. SDK (6,70 Prozent) und Hanse Merkur (6,25 Prozent) runden die Top fünf ab, wobei die Hanse Merkur gegenüber der letzten Befragung von Rang acht auf fünf vorrückt.

Qualitativ hebt sich die Continentale, die nach Nennungen nur auf Rang sieben liegt, deutlich vom Rest des Feldes ab: Mit einem Mittelwert von 1,30 über alle vier Kategorien – Produktqualität (1,30), Antragsbearbeitung (1,30), Schadenbearbeitung (1,30) und Erreichbarkeit (1,30) – erzielt sie in jeder Einzelkategorie die Bestnote. Dahinter folgen die Allianz (1,60) und die Hallesche (1,70).

Negativ fällt die Nürnberger auf: Mit einem Mittelwert von 2,52 und einem Erreichbarkeitswert von 3,00 bildet sie das Schlusslicht im Qualitätsranking – trotz Platz sechs nach Nennungen.