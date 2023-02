Teilen

Top-10 Favoriten Das sind die meistgeklickten ETFs im Januar

In der Academy von DAS INVESTMENT findest du alles Wissenswerte rund um ETFs. Wir haben ausgewertet, welche passiven Produkte im Januar am häufigsten bei uns aufgerufen wurden. Das sind die Top 10 der meistgeklickten ETF-Factsheets in unserer Datenbank.

ETF-Hitliste: Welche ETFs haben das Interesse unserer Leser auf sich gezogen?

Das Jahr 2022 hatte es in sich: Energiepreisschock, Inflation und Aktienmarkt-Verwerfungen führten zu einer grundlegenden Verunsicherung bei Anlegern. Während die Zinsen in diesem Jahr voraussichtlich weiter steigen werden, ist die eigentliche Frage, ob der Aktienmarkt seine Talsohle bereits durchschritten hat. Im Januar sind zahlreiche Indizes jedoch vorerst stark gestartet. Für den deutschen Leitindex Dax war es sogar der beste Start seit 20 Jahren. Renditebringer 2022: Energietitel, türkische Aktien und Dividendenwerte Zu den besten ETFs im Jahr 2022 zählten Produkte, die sich auf türkische Aktien, Energiewerte sowie Titel defensiver Sektoren oder Dividendenzahler konzentrieren. Ein Indikator dafür, welche Produkte aktuell für Anleger interessant sind, ist die Anzahl der Views in unserer Fondsanalyse. Wer seine Anlageentscheidungen selbst trifft, findet in unserer Datenbank alle Informationen, Dokumente und Analysetools, die er benötigt. Außerdem ist es möglich, Fonds und ETFs gezielt in Musterdepots und Watchlisten zu kombinieren und tagesaktuell zu tracken. Auf den folgenden Seiten stellen wir euch aus über 3.200 Produkten die zehn beliebtesten ETFs im Januar vor. Eines vorweg: Wären die Seitenklicks einem einzigen Anleger zuzuschreiben, hätte dieser einen schönen Mix aus verschiedenen ETFs für sein Portfolio im Blick. Stand aller Daten: 01. Februar 2022

