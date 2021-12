Versicherungen Das sind die neuen Policen-Produkte der Woche

Das Angebot an Versicherungen am deutschen Markt verändert sich laufend. Ausgewählte Neuprodukte und Anpassungen stellen wir Ihnen zum Wochenschluss gesammelt vor. Diesmal geht es um Hausrat-, Fahrrad- und Cyber-Policen sowie die erste Führerschein-Versicherung in Deutschland.